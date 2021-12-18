〈時評〉避免因防疫影響台灣國際化　歐洲及澳紐商會建議值得參考

新冠肺炎疫情台灣境內防疫成功，但是在邊境隔離策略上，如何因應 國際開放趨勢，應慎重考慮商務人士入出境需要，規劃與疫情緩和國 家，適度互相開放邊界商務或旅遊往來，避免因防疫境管太久， 坐失國際化良機。

澳紐商會及歐洲在台商務協會最近分別建議，台灣應考慮適度調整邊 境隔離政策。澳紐商會發表2021年白皮書指出， 新冠肺炎疫情爆發2年以來，澳洲、紐西蘭、台灣都迅速控制疫情， 維護人民安全，然而3國政府需要就如何開放3地之間旅行， 進行討論，包括調整疫苗接種要求，促進低風險國家， 互相往來的機會。

白皮書指出，台灣是澳洲第9大出口市場，紐西蘭第7大出口市場， 三方往來一向密切，然因疫情關係，影響互相往來，因此建議適度開 放開放邊界，允許企業和人民互訪，逐漸恢復商業活動， 以及旅遊留學，確有必要，應儘速展開討論，讓三地經濟都能蓬勃 發展。

巧合的是，歐洲商會發布2022年建議書，呼籲台灣政府應考慮逐 步放寬邊境限制，讓企業得以和外國往來，維持營運和人才流通。 尤其年底疫苗覆蓋率可達6、7成，台灣可以有更彈性思維及考量。

建議書提到，台灣是海島國家，應與國際密切合作往來，邊境管制宜 有更大彈性，首要之務是為關鍵業務職位商務人士，提供合宜的進出 限制，不宜再以逐案審查方式處理，尤其14加7天的管制， 對商業界而言，時間成本相當高，困擾很大， 不符商業活動實際需要。

歐洲商會指出，企業所需人才，應有合適方法入境，他們會遵守相關 管制，尤其企業關鍵職位和替代人才雇用，都應考慮陸續開放。 一位總經理離開，總要有接替人選進來。

歐洲商會舉例說，曾經有一家國際級大企業進行輪調，台灣區總經理 調往新加坡順利任職，但是從新加坡調來台灣接任總經理的人員， 卻遲遲進不來，非常麻煩，不符合實際作業需要， 顯示現行邊境管制措施，有考慮放寬的必要， 歐洲國家對人才流動非常開放，值得台灣參考。

彭博通訊社從去（2020）年11月開始，追蹤調查防疫期間，全 球53個經濟體防疫成績，迄今已滿1年，上（11）月公布評鑑名 單，台灣排名第47名，屬後段班，1年來的綜合排名為第31名。 去年11月台灣排名曾經高居第2名，原因正是過嚴的邊境管制，影 響防疫成績。

根據彭博通訊社統計，台灣疫苗覆蓋率比其他國家偏低，封城指數4 9，比其他國家略好，然而，航班數量和旅行路線數量，都遠不及已 開放邊境的國家，導致防疫成績不理想，有檢討必要，適度開放邊境 ，讓人民恢復往來，應值考慮。

從澳紐商會及歐洲在台商務協會的建言，再看彭博通訊社的防疫評鑑 報告，確實值得台灣參考，政府在境內防疫成績上，值得肯定，「 清零」保護國人健康安全，但是在防疫策略上， 宜視防疫績效彈性調整，適度開放防疫成效良好國家的商務， 或國民旅遊互訪，避免台灣被邊緣化。

澳紐商會及歐洲商會的建議，確有道理，如何在確保疫情不致惡化情況 下，保持彈性，讓商務人士有更彈性方式，進出台灣， 不致付出太沈重的時間成本，影響來台工作意願， 並適度開放與防疫成效良好的國家，人民互訪往來， 促進台灣積極邁向國際化，不致因疫情影響國家長遠發展， 防疫之路，或許可以走得更長久。