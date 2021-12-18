〈時評〉避免因防疫影響台灣國際化　歐洲及澳紐商會建議值得參考

新冠肺炎疫情台灣境內防疫成功，但是在邊境隔離策略上，如何因應國際開放趨勢，應慎重考慮商務人士入出境需要，規劃與疫情緩和國家，適度互相開放邊界商務或旅遊往來，避免因防疫境管太久，坐失國際化良機。
澳紐商會及歐洲在台商務協會最近分別建議，台灣應考慮適度調整邊境隔離政策。澳紐商會發表2021年白皮書指出，新冠肺炎疫情爆發2年以來，澳洲、紐西蘭、台灣都迅速控制疫情，維護人民安全，然而3國政府需要就如何開放3地之間旅行，進行討論，包括調整疫苗接種要求，促進低風險國家，互相往來的機會。
白皮書指出，台灣是澳洲第9大出口市場，紐西蘭第7大出口市場，三方往來一向密切，然因疫情關係，影響互相往來，因此建議適度開放開放邊界，允許企業和人民互訪，逐漸恢復商業活動，以及旅遊留學，確有必要，應儘速展開討論，讓三地經濟都能蓬勃發展。
巧合的是，歐洲商會發布2022年建議書，呼籲台灣政府應考慮逐步放寬邊境限制，讓企業得以和外國往來，維持營運和人才流通。尤其年底疫苗覆蓋率可達6、7成，台灣可以有更彈性思維及考量。
建議書提到，台灣是海島國家，應與國際密切合作往來，邊境管制宜有更大彈性，首要之務是為關鍵業務職位商務人士，提供合宜的進出限制，不宜再以逐案審查方式處理，尤其14加7天的管制，對商業界而言，時間成本相當高，困擾很大，不符商業活動實際需要。
歐洲商會指出，企業所需人才，應有合適方法入境，他們會遵守相關管制，尤其企業關鍵職位和替代人才雇用，都應考慮陸續開放。一位總經理離開，總要有接替人選進來。
歐洲商會舉例說，曾經有一家國際級大企業進行輪調，台灣區總經理調往新加坡順利任職，但是從新加坡調來台灣接任總經理的人員，卻遲遲進不來，非常麻煩，不符合實際作業需要，顯示現行邊境管制措施，有考慮放寬的必要，歐洲國家對人才流動非常開放，值得台灣參考。
彭博通訊社從去（2020）年11月開始，追蹤調查防疫期間，全球53個經濟體防疫成績，迄今已滿1年，上（11）月公布評鑑名單，台灣排名第47名，屬後段班，1年來的綜合排名為第31名。去年11月台灣排名曾經高居第2名，原因正是過嚴的邊境管制，影響防疫成績。
根據彭博通訊社統計，台灣疫苗覆蓋率比其他國家偏低，封城指數49，比其他國家略好，然而，航班數量和旅行路線數量，都遠不及已開放邊境的國家，導致防疫成績不理想，有檢討必要，適度開放邊境，讓人民恢復往來，應值考慮。
從澳紐商會及歐洲在台商務協會的建言，再看彭博通訊社的防疫評鑑報告，確實值得台灣參考，政府在境內防疫成績上，值得肯定，「清零」保護國人健康安全，但是在防疫策略上，宜視防疫績效彈性調整，適度開放防疫成效良好國家的商務，或國民旅遊互訪，避免台灣被邊緣化。
澳紐商會及歐洲商會的建議，確有道理，如何在確保疫情不致惡化情況下，保持彈性，讓商務人士有更彈性方式，進出台灣，不致付出太沈重的時間成本，影響來台工作意願，並適度開放與防疫成效良好的國家，人民互訪往來，促進台灣積極邁向國際化，不致因疫情影響國家長遠發展，防疫之路，或許可以走得更長久。