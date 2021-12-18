【王力宏「顛覆三觀」】李靚蕾深夜IG長文 控訴「各城市有炮友」、冷暴力、育兒路缺席

（台灣英文新聞／娛樂組綜合報導）王力宏本周宣佈與育有三子、結婚八年的老婆李靚蕾離婚，但李靚蕾17日深夜在微博及IG貼長文，控訴遭王力宏全家人懷疑、羞辱、苛薄對待和冷暴力，大多數時間一個人孤獨備孕懷孕育兒，也因此感嘆希望女性要保有經濟能力才能有話語權，接著甚至列出王力宏男女關係混亂不忠，直言「你的十字架我不會再幫你揹了」。

這篇長文一開始李靚蕾先提到在與王力宏婚姻關係中的明顯不對等，包括婚前簽署的協議保護他的財產，她為王力宏放掉事業全心投入家庭，但身為全職媽媽沒有薪酬，而王力宏早已把資產全都登記在其自己及家人名下。苛薄對待之外，王力宏也一直在重要節日及育兒路上缺席，但李卻一直相忍為家，甚至在王力宏不斷與曖昧對象互傳不正當訊息時，她也無力阻擋。

李靚蕾寫道：「演藝圈男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象/前對象/和他們的好友，大家...一律都是『好朋友』」。李談到自己16歲未成年時，王力宏就誇她漂亮、言語曖昧，多年後偶然見面再度密切聯絡，「你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡...我覺得很怪拒絕了」，並談到約她時，王力宏根本還與前女友交往中，且2人發生關係後，王力宏就對她說不想談感情，「因為你是優質偶像，我沒有任何戒心」。

後來才發現自己只是王力宏在很多城市這樣的「朋友」，且後來被拍到召妓，對方也清楚講出王力宏的樓層跟戶名，「你坦承這些是你的問題，你沒有辦法控制你自己，我提出分開，你打了幾個禮拜的電話挽留說你不會再這樣了，以後我就是你的『唯一』，我們慢慢走向共組家庭的路」。

李也提到王力宏婚後多次出軌的情況，包括某次上海演唱會，王力宏失聯泡妞狂歡整夜，「還拍了各種奶貼，舔唇的照片」，甚至暗指該砲友已婚、有小孩，還要王力宏幫忙騙她老公，「甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，網友懷疑疑似指先前王力宏違反自主隔離，與徐若瑄、友人的聚會。

她感嘆道：「回過頭才發現原來，我只是你手中的一枚棋子，你利用了我的同情心和對你的愛，讓我當了你的擋箭牌，你躲在我後面利用我來一點一點幫助你奪回你想要的權利，過程中你是白臉我是黑臉。奪權，對我來說沒有任何的利益，受益者只有你，你是老闆，所有的商務決定也是由你來直接做決 策，因為你有需要，而義務幫助你的人也都只是在執行中揹鍋。」

「心寒的是到了最後，你說，要我相信你你說，由你來發言，你會保護我們，你和你的團隊全面準備好營銷/控評/操作媒體與論。結果是什麼? 你，只有保護了你自己。你動用了你的人脈和媒體關係拿我當擋箭牌，用攻擊我的方式保護了你自己，做錯事的人是你，但我和你媽卻乘載了所有負面新聞，你卻獨善其身。」

李靚蕾說，當離婚負面新聞矛頭指向她時，她要求王力宏澄清，但王力宏敷衍地說已在聲明中回應不方便再多做說明，她表示理解後，但王力宏卻對媒體報導他與（BY2）混亂性關係的新聞大動作澄清，威脅法律行動，相較之下，李靚蕾感嘆道：「原來你口中的我們，只有我，沒有們 - 你說你的名聲很珍貴，你有沒有想過，一個女人的名聲也很珍貴。我以後還有很長的人生要過。」

「你仗著我從來都是最保護你，不會說你一句不好的那個人，連家人好朋友我都從來不會多說。你卻為了要保全自己的優質形象不惜造謠詆毀我，你用一樣的套路，躲在親友後面透過他們各種霸凌我，只因為如果問題不在我身上，你卻決定不負責的離開，你就無法保有你優質的形象。」

她寫道：「你的十字架我不會再幫你捎了」。