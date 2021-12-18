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【12/18公投】選民注意保暖•低溫下探10度　侯友宜：我一定投票！台灣民眾黨籲: 不論立場都應出門投票

▲民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶和張其祿17日上午舉行記者會，重申公投應公開理性討論，而不只是圈圈叉叉投票，18日全台灣民眾都應站出來，不論立場都應出門投票，別被政黨意識型態綁架。▲民眾黨也呼籲政府別扼殺公投討論空間，應就事論事，若公投過關也須執行民意。▲根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏10.5度。氣象專家吳德榮表示，今天強冷空氣南下，北台灣濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/18 09:40
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離護藻礁四大公投案, 18日投票，新北市三重區一處投票所一早就有民眾排隊等待投票。中央社

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離護藻礁四大公投案, 18日投票，新北市三重區一處投票所一早就有民眾排隊等待投票。中央社

延伸閱讀: 【2021公投日•選民投票須知】台灣中選會：1218四項公投過關門檻　至少495萬6367張同意票

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天(12.18) 是四大公投案投票日，民眾出門投票要注意保暖！中央氣象局昨(17日) 表示，受到大陸冷氣團影響，18日清晨是最冷的時候，中部以北低溫約攝氏12度到14度，沿海空曠地區只有10度到11度。

根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏10.5度。氣象專家吳德榮表示，今天強冷空氣南下，北台灣濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨。

昨公投前夕，民進黨與國民黨分別舉辦選前之夜催票，民眾黨昨上午也舉行記者會，呼籲政府別扼殺公投討論空間，應就事論事，若公投過關也須執行民意，晚間並在台北、高雄舉行公投之夜，呼籲民眾18日踴躍投票，別被政黨意識型態綁架。

新北市長侯友宜17日也終於在臉書表態，「明天(12月18日)，我一定會去投票。希望你也會去！」簡單扼要的兩句話, 截至18日早上9點30分左右已經吸引超過6.3萬網友按讚。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶和張其祿17日上午舉行記者會，重申公投應公開理性討論，而不只是圈圈叉叉投票，18日希望全台灣民眾都應站出來，不論立場都應出門投票，別被政黨意識型態綁架。

中央氣象局預報員林定宜表示，17日起大陸冷氣團報到，18日北部、東北部、中部的高溫只有17度到19度，低溫中部以北、東北部清晨只有12度到14度，沿海空曠地區大概只有10度到11度。

中央社引述林定宜說，18日一整天都是較陰冷的天氣型態，桃園以北及東半部地區會有局部短暫雨，雨勢較明顯的地區是迎風面的基隆北海岸、北部山區或宜蘭山區。

至於中南部則是多雲到晴的天氣型態，南部山區也有零星短暫雨。
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更新時間 : 2021-12-18 10:41 GMT+08:00

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