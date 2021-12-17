台灣文策院投資《八尺門辯護人》開拍！李銘順、范逸臣領銜主演　首度挑戰深度法庭影集

文策院投資《八尺門辯護人》今（17）日開鏡，由李銘順、范逸臣領銜主演。(圖/文策院) 文策院投資《八尺門辯護人》今（17）日開鏡，由李銘順、范逸臣領銜主演。(圖/文策院)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)文策院投資《八尺門辯護人》今（ 17）日開鏡，由李銘順、范逸臣領銜主演。

獲得文化內容策進院（文策院）「內容開發專案計畫」 劇本開發支持，改編自同名小說的律政影集《八尺門辯護人》今（ 17）日開鏡，主要演員包括李銘順、范逸臣、潘儀君、初孟軒、雷嘉汭、 陸夏等演員與劇組皆出席開鏡儀式，對於首度挑戰深度法庭影集， 都表示非常期待與榮幸。

《八尺門辯護人》是鏡文學首部出品的自製影集，導演唐福睿同時也是該劇原作小說作者，他在電影《童話世界》 後首度挑戰影集導演筒，令人期待新作的成果。

為提升文化內容產製量，並優化創作者的工作條件，文策院提出「 內容開發專案計畫」，其中「劇本開發支持計畫」提供影視、 動畫及紀錄片開發費用。《八尺門的辯護人》 為該計畫所支持的第二部開拍作品， 第一部作品為今年十月大慕影藝的《人選之人 造浪者》。

文策院院長李明哲表示， 文策院陸續支持合作夥伴開發新作， 樂見今年已有第二部開發作品開拍， 期待文策院的合作夥伴開發出更多作品， 並能順利進入製作開拍階段， 逐步增加國際影視市場中的臺灣作品數量，讓多元題材、 自由創作的好作品，讓臺灣文化內容品牌形象更鮮明。



《八尺門的辯護人》是由鏡文學以國際製作規格為目標， 所啟動的首部自製影集拍攝計畫，由鏡文學總經理董成瑜擔任監製。 董成瑜表示，「《八尺門的辯護人》以族群和人性為立基點， 探討死刑判決的兩難，雖是議題， 卻以許多幽默情節與多場動人的法庭戲來平衡。」

《八尺門的辯護人》投資方除鏡文學外，還包括和發國際投資股份有限公司、 潤泰興股份有限公司、香港電視娛樂有限公司、 貝殼放大股份有限公司以及天使放大股份有限公司等。

導演唐福睿由律師投身影視創作，不但前往加州攻讀電影碩士， 回臺後陸續完成導演電影及小說創作，《八尺門的辯護人》 原著小說便是他的作品，曾獲「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」 首獎肯定。故事由一名外籍移工被捲入滅門血案說起， 描述獲派擔任公設辯護人的主角， 面對罪證確鑿的情況抽絲剝繭追查案情，發現案情疑雲密佈， 隱藏著巨大利益牽扯和各方勢力對抗，他和來自不同出身的夥伴， 一同找出埋藏在黑暗中的真相。

本劇卡司陣容堅強，邀請今年以《做工的人》 獲得金鐘獎迷你劇集電視電影男主角肯定的李銘順飾演公設辯護人， 為戲苦背相關法條和法庭知識，在《天橋上的魔術師》 中表現優秀的初孟軒則飾演想成為律師的法院替代役， 而國際影展屢獲獎項肯定的《哭悲》女主角雷嘉汭， 飾演本案的東爪哇語通譯，一連主演臺日合拍《艾莉絲旅館》 和以梨山為背景《高山上的熱氣球》受到矚目的陸夏， 飾演受訓中的學習司法官。

除此之外，影歌雙棲的范逸臣在飾演遠洋漁船大副， 展現不同以往的粗獷形象， 為符合每天風吹雨打的海上男兒角色人設，特別將自己曬黑， 只為呈現成熟漂丿的男子漢氣質； 而久違台灣影壇的潘儀君將挑戰飾演法務部長， 冷靜沉穩的她將在片中扮演關鍵角色， 影迷可期待她不同以往的全新形象表現。

《八尺門的辯護人》從一起由外籍移工犯下的殺人兇案開始， 李銘順飾演的主角獲派替嫌疑犯擔任公設辯護人， 與夢想成為律師的法院替代役初孟軒、 擔任嫌犯通譯的外籍看護雷嘉汭、學習司法官陸夏等人， 在辦案過程中，面對民意、政治、司法、財團、 多元族群等各方壓力，在複雜人性和善惡矛盾中， 追尋兇案真相與司法正義；該劇預計 2022 年 3 月殺青。