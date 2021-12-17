台灣文策院投資《八尺門辯護人》開拍！李銘順、范逸臣領銜主演　首度挑戰深度法庭影集

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)文策院投資《八尺門辯護人》今（17）日開鏡，由李銘順、范逸臣領銜主演。
獲得文化內容策進院（文策院）「內容開發專案計畫」劇本開發支持，改編自同名小說的律政影集《八尺門辯護人》今（17）日開鏡，主要演員包括李銘順、范逸臣、潘儀君、初孟軒、雷嘉汭、陸夏等演員與劇組皆出席開鏡儀式，對於首度挑戰深度法庭影集，都表示非常期待與榮幸。
《八尺門辯護人》是鏡文學首部出品的自製影集，導演唐福睿同時也是該劇原作小說作者，他在電影《童話世界》後首度挑戰影集導演筒，令人期待新作的成果。
為提升文化內容產製量，並優化創作者的工作條件，文策院提出「內容開發專案計畫」，其中「劇本開發支持計畫」提供影視、動畫及紀錄片開發費用。《八尺門的辯護人》為該計畫所支持的第二部開拍作品，第一部作品為今年十月大慕影藝的《人選之人 造浪者》。
文策院院長李明哲表示，文策院陸續支持合作夥伴開發新作，樂見今年已有第二部開發作品開拍，期待文策院的合作夥伴開發出更多作品，並能順利進入製作開拍階段，逐步增加國際影視市場中的臺灣作品數量，讓多元題材、自由創作的好作品，讓臺灣文化內容品牌形象更鮮明。
《八尺門的辯護人》是由鏡文學以國際製作規格為目標，所啟動的首部自製影集拍攝計畫，由鏡文學總經理董成瑜擔任監製。董成瑜表示，「《八尺門的辯護人》以族群和人性為立基點，探討死刑判決的兩難，雖是議題，卻以許多幽默情節與多場動人的法庭戲來平衡。」
《八尺門的辯護人》投資方除鏡文學外，還包括和發國際投資股份有限公司、潤泰興股份有限公司、香港電視娛樂有限公司、貝殼放大股份有限公司以及天使放大股份有限公司等。
導演唐福睿由律師投身影視創作，不但前往加州攻讀電影碩士，回臺後陸續完成導演電影及小說創作，《八尺門的辯護人》原著小說便是他的作品，曾獲「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」首獎肯定。故事由一名外籍移工被捲入滅門血案說起，描述獲派擔任公設辯護人的主角，面對罪證確鑿的情況抽絲剝繭追查案情，發現案情疑雲密佈，隱藏著巨大利益牽扯和各方勢力對抗，他和來自不同出身的夥伴，一同找出埋藏在黑暗中的真相。
本劇卡司陣容堅強，邀請今年以《做工的人》獲得金鐘獎迷你劇集電視電影男主角肯定的李銘順飾演公設辯護人，為戲苦背相關法條和法庭知識，在《天橋上的魔術師》中表現優秀的初孟軒則飾演想成為律師的法院替代役，而國際影展屢獲獎項肯定的《哭悲》女主角雷嘉汭，飾演本案的東爪哇語通譯，一連主演臺日合拍《艾莉絲旅館》和以梨山為背景《高山上的熱氣球》受到矚目的陸夏，飾演受訓中的學習司法官。
除此之外，影歌雙棲的范逸臣在飾演遠洋漁船大副，展現不同以往的粗獷形象，為符合每天風吹雨打的海上男兒角色人設，特別將自己曬黑，只為呈現成熟漂丿的男子漢氣質；而久違台灣影壇的潘儀君將挑戰飾演法務部長，冷靜沉穩的她將在片中扮演關鍵角色，影迷可期待她不同以往的全新形象表現。
《八尺門的辯護人》從一起由外籍移工犯下的殺人兇案開始，李銘順飾演的主角獲派替嫌疑犯擔任公設辯護人，與夢想成為律師的法院替代役初孟軒、擔任嫌犯通譯的外籍看護雷嘉汭、學習司法官陸夏等人，在辦案過程中，面對民意、政治、司法、財團、多元族群等各方壓力，在複雜人性和善惡矛盾中，追尋兇案真相與司法正義；該劇預計 2022 年 3 月殺青。