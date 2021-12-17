法國跨黨派國會議員訪團：為挺台灣決議案通過「感到驕傲」

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）由法國國民議會前議長戴扈傑領軍的跨黨派訪團，今（17）日下午召開記者會，戴扈傑表示法國此次推動決議案挺台相當罕見，獲得法國政府、議會多數政團同意，彰顯該案重要價值。

友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）表示，法國國會通過支持台灣參與國際組織決議案，其在議會進行辯論階段時也受到法國政府、以及絕大多數法國黨團的支持，僅極左派政黨反對；這項決議案在國會兩院通過相當罕見，彰顯議案重要價值。這回橫跨法國五大政團共六名國會議員來台，展現與台灣交流的決心，也感謝台灣的總統及多位高層接待與交流。

法國國會外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）指出，這是他第三次來台，首次來台是推動台灣與法國間的經濟合作，儘管未能實現，但當時對台灣的經濟結構與發展印象深刻，第二次、第三次都是以友台小組身份前來。

海澤提到，這次訪台的背景很特殊，因為法國剛通過了挺台決議，同時中國對台灣的施壓越來越大，這次通過議案是為表達法國對民主以及台灣人民的支持。

財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）表示，非常感謝台灣當局熱情的接待。他也說，台灣美食豐富，實無需羨慕法國，這次很高興能參與連署並通過挺台協議。

杜瑪（Frédérique Dumas）指出法國人對台海議題無甚了解，反而較專注與美中的對抗，以及中國在新疆違反踐踏人權的問題。杜瑪說，「台灣的未來也是大家的未來，我會說我是台灣人，其實大家都是台灣人。」

二次訪台恩拜（Jean François Mbaye）表示，為法國挺台決議案的通過感到驕傲，他也附議該案獲得國會絕大多數的支持相當罕見，支持讓台灣回到國際組織，除了世界衛生組織，希望未來台灣也能參與如國際民航組織等單位。

他說，國家不分大小都應該要對防疫有所貢獻，尤其台灣2019年率先舉報新冠疫情，可惜未曾受到重視，足見目前制度該檢討，未來他也將繼續推動台、法交流。

古怡珂（Aina Kuric）表示，很驕傲在決議案中能投下這一票表達對台灣的支持，台灣加入國際組織是對國際社會有助益的，世界需要台灣的專業，這是眾所週知的，民主國家應當要團結，可惜法國過去在這方面做的不夠。

期許台法擴大彼此投資

戴扈傑表示，五年前首次訪台，蔡英文當選，完成民主的過渡，如今的台灣民主蓬勃發展，但同時面臨的威脅也與日俱增，台海局勢的重要性也提升了；有鑒於世界、亞太地區局勢演變，台灣應得到世界更多的關注。他也說對於台灣人旺盛的活力與精神，在新冠疫情下依然樂觀生活印象深刻。

至於台灣與法國在氣候暖化議題上的合作，他認為，先進國家必須先要有共同目標，他很高興看到台灣訂下2050年碳中和目標，並修法實踐，未來能源部份台法可以加強合作。

在投資部分，戴扈傑說已敦促法國政府洽簽雙邊投資協定（BIA）。戴扈傑表示，法國支持法商到各國投資，不過他也強調法國非常重視「互惠性」，他們會推動更多法商來台投資，但也期待台商同樣多來法國投資。

恩拜（Jean François Mbaye）補充表示，國會議員的角色是推動外交，希望雙方的企業到彼此國家去投資，但政府也需要提出協助，創造就業機會，台法也可以做女力外交，尤其在法國，女性創業是顯學。

譴責中國在台海的威脅行為

戴扈傑表示，台海議題獲本次訪團極大關注，維持台海和平穩定至關重要，他們譴責中國的武力威脅行為。談到立陶宛，他說，歐盟其它26個成員國也全都站在立陶宛這一邊。

杜瑪（Frédérique Dumas）也說，「對於立陶宛受中國打壓，我要重申蔡總統的一句話『不要怕』，澳洲因與中國對立，遭到中國制裁11項產品，但澳洲並未退縮，我認爲法國也當如此。」