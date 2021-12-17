台灣金馬影帝陳松勇病逝 曾演悲情城市、魯冰花、熱門八點檔

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）主演台灣電影《悲情城市》林文雄一角的陳松勇今（17日）經證實已病逝，享壽80歲，2天前才和他通過電話的影后陳淑芳感嘆「走得太突然」。

陳松於1970年代出道，曾主演《悲情城市》林文雄一角，因《方世玉》當中飾演雷老虎霸氣豪邁又可愛的形象而一舉爆紅。此外，他也有參與《古惑仔6勝者為王》、《我的兒子是天才》、《魯冰花》、《那根所有權》等知名電影演出。

陳松勇的草根形象深植於許多台灣人心中，他多在電影中出演黑幫老大或者有情有義的江湖兄弟，此外也常常飾演富裕奢侈的土豪、草根性濃厚的鄉民，表現豪邁爽快。其戲路寬廣，甚至連僧侶、門閥士人等角色也能演繹。

陳松勇2006年曾因中風送醫，當時被診斷為血糖過高加上高血壓，健康狀況持續惡化，而後又患胃潰瘍、白內障及肺積水等，並於今年12月17日下午15時左右病逝於桃園市龜山區長庚醫院安寧病房，享壽80歲。

據媒體，陳松勇病逝前神智非常清楚，醫生認為只要洗腎就能繼續維持生命，陳松勇則認為自己已過八十，無須眷戀，且多年病痛，不如不要執著。他堅持不需積極治療，只需要安寧照護。一個多月後安詳去世。

媒體指出，金馬影后陳淑芳為陳松勇多年好友，2天前曾致電陳松勇，「因為要出書想訪問一下，沒想到還沒訪問，他就走了」她感慨表示「「他走得太突然，我在想是一句話都沒有交代」。

對於陳松勇的離世，許多網友回憶起他在電影中時常「訐譙」人的模樣，以及民視高人氣八點檔《風水世家》及電視劇《廉政英雄》中的角色。