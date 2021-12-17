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【台灣首樁金金併】富邦併日盛•員工安置達初步共識: 3年內不裁員不資遣

日盛銀行工會與富邦金、日盛金自今年7月啟動員工權益議題協商，17日針對合併的員工安置方案主要條件達成初步共識，為併購案的勞資關係奠定基礎。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/17 17:58
圖/官方臉書 

圖/官方臉書 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）富邦金、日盛金與日盛銀行工會，今天(17日)針對員工安置方案主要條件，達成初步協商共識，後續待日盛銀行董事會及工會會員代表大會通過後將正式生效，其中包含資方承諾合併後3年內不會因合併予以裁員或資遣。

富邦金併日盛金寫下國內首樁金金併，勞資協商成外界焦點。日盛銀行工會與富邦金、日盛金自今年7月啟動員工權益議題協商，今天針對合併的員工安置方案主要條件達成初步共識，為併購案的勞資關係奠定基礎。

富邦金、日盛金、全金聯及日盛銀行工會下午發布聯合聲明指出，此次協商會議由全金聯理事長鍾馥吉、全金聯秘書長韓仕賢擔任主席，日盛銀行工會與富邦金、日盛金各協商代表就員工安置方案主要條件達成初步共識。

根據中央社，勞資雙方達成的初步共識，其中包括：

給予3年工作保障期間，在合併後3年內均不會因合併予以裁員或資遣；

優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資，另規劃3個月留任獎金，給予留任員工額外肯定及鼓勵。

待協商共識分別提請日盛銀行董事會核議、日盛銀行工會會員代表大會通過後即完備程序，員工安置方案屆時將正式生效。

日盛銀行工會表示，工會今年2月正式成立後，即推選協商代表並提出與資方協商團體協約（包含員工安置計畫）的要求，以期保障日後留任員工的工作權益及不留任員工的優離退方案，後續將依法召開會員代表大會，提案討論員工安置方案。此外，工會籲請主管機關及全金聯持續關注日盛銀行員工勞動權益。

全金聯肯定勞資雙方透過多次協商討論及對話，達成員工安置方案的初步共識，樹立金融業集體勞資關係表現的良好示範。
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更新時間 : 2021-12-17 19:27 GMT+08:00

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