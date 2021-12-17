新北首座都會人工濕地再現生機 漳和濕地12/20開放試營運

位於國道3號中和交流道環道、 同時為新北市首座都會型人工濕地的漳和濕地， 已於近日完成棲地優化、生態環境營造等相關改善工程及措施， 同時，秉持著設計施工階段之縮小、減輕、迴避與補償的生態理念， 入園將採預約制，開放時間為週二至週日上午9時至下午5時， 各機關團體及一般民眾自12月20日起可預約明(2022)年1月 導覽課程。

新北市環保局表示，漳和濕地占地6.7公頃，水域面積約0.9公頃， 原為早期中和地區農業耕作的蓄水埤塘與灌溉水路， 在周邊的土地利用模式逐漸取代農業耕作後， 有感於埤塘與水路失去功用甚為可惜， 因此借鏡大漢溪人工濕地經驗， 向高速公路局認養土地來淨化中坑灌渠的水質。

新北市環保局還說，漳和濕地暫停開放後， 仍在有限的經費預算下持續進行必要的維護工作， 除了有效發揮人工濕地水質淨化果效外，也因人為干擾減少， 因此許多保育類、 特有物種或曾瀕臨絕種動植物在濕地園區內被觀察紀錄， 如紅尾伯勞、台灣八哥、大冠鷲、台灣藍鵲、金背鳩、五色鳥、 白頭翁、褐頭鷦鶯、斯文豪氏攀蜥、盤古蟾蜍、食蛇龜、 大安水蓑衣、台灣萍蓬草、綬草、水社柳、台灣水蕹及風箱樹(水芭 樂)…等，可說是新北市的一處綠寶石場域。

新北市環保局表示，在地方民意殷切地期盼下，透過「 全國水環境改善計畫」申請補助經費並獲核定， 辦理濕地內棲地優化、生態環境營造、 環境教育推廣設施優化及完整生態調查等作業， 如今相關改善工程及措施已完成，增加溪流型態、棲地多樣性， 包括以近自然式溪流，利用塊石跌水營造高低落差， 增加水體與空氣接觸時間來提升水中溶氣，加速微生物分解污染物， 並模仿臺灣自然溪流上游窄下游寬的特色， 創造與濕地截然不同的水域環境，增加棲地多樣性與景觀價值。 具備水質改善、棲地營造、環境教育、 滯洪調節多重功能的漳和濕地，即將以嶄新面貌與大家見面， 而且為了讓濕地所在的中和地區民眾能搶先體驗，特別安排明年1/ 4、1/5兩天各一場次20人之導覽解說服務。

園區已規劃完善的導覽服務， 正式營運時還有濕地保育操作體驗等活動，新北市環保局歡迎有興趣的民眾、 學校或機關團體預約報名，一起了解濕地保育的價值與意義。 相關活動及報名資訊可至環保局官網或電洽承辦單位詢問(02- 29679414或29532111分機2104)。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供