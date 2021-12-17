接軌國際讓孩子站上世界舞台 新北市議會通過教育局新住民國際文教科更名

因應新北市2030新住民10年政策邁向國際新北市 的願景，新北市議會昨(16)日審議通過「 新北市政府教育局組織規程」修正案，「新住民文教輔導科」 正式更名為「新住民國際文教科」。未來教育局將持續深化政策， 讓新住民及其子女發揮雙語言、跨文化之軟實力， 打造質量均優之國際人才。

新北市教育局表示，新北巿自2008年起率先全國首創成立唯一的「 新住民文教輔導科」，此項更名案具有三大意義。第一為實質意義， 新北市有11萬名新住民及其子女人口，為全國最多，光在學幼兒園至 高中職就有3.8萬名。 自教育局專設新住民文教輔導科後，10年來結合跨局處的力量為其 生活輔導及教育文化奠定根基， 目前仍為地方政府中唯一將新住民事務設於教育局處的縣市政府。

第二為政策意義，侯市長於今(2021)年11月7日於2030新 住民十年願景記者會，偕產學民代表共同啟動十年政策， 由教育局主責及新北市政府8個局處共同推動及貫徹「樂學、樂業、 樂活」三條龍政策，以「跨局處、跨領域、跨國際」資源整合的力量 推動相關計畫，建構「國際新北市、幸福好生活」的願景。

第三為城市競爭意義，人才是城市競爭力的關鍵指標之一， 面對國際化及全球化的發展趨勢， 新北市除持續推動國小至高中新住民語文課程不間斷， 增設新住民學習中心，更關注偏遠學校(東北角及北海岸等)新住民 子女的教育；未來將更提高廣度，和產學民鏈結資源， 持續推動海外姊妹校合作、昂揚計畫2.0、國際交換生計畫等， 並在台美雙城倡議合作基礎下推動國際技職人才領袖計畫， 另透過高中職推動跨國雙聯學制提供新北學子在國外更多元的升學進 路。

此外，教育局從國際化目標、行政、人力、課程、 國際夥伴關係到國際化校園六大面向推動「校校國際化」， 每年推薦學校取得國際獎、洲際獎、寰宇獎等國際化獎勵，以達到全 市2030年皆完成校校國際化認證的目標。

教育局長張明文表示，在12月18日一年一度國際移民日前完成新 住民國際文教科更名， 象徵新北市推動國際教育之任重而道遠的決心。 從照顧多元族群教育、發展多元文化教育、推動國際教育課程外， 更落實12年國民基本教育，全方面培養學生多元文化及國際理解之 核心素養，符應中小學國際化趨勢，以達到培育全球公民、 促進教育國際化及拓展全球交流三個目標，展現多語、 多元文化及國際視野的優勢，讓新北孩子自信站上國際舞台。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供