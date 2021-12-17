碧潭將飄咖啡香 新北希望市集與咖啡師的耶誕特調

為推廣新北市在地優質農產品，拓展農友銷售通路， 新北市政府農業局輔導轄內農會及人民團體設置「新北希望市集」 品牌，協助在地農友販售自身的優質農產，12/18- 19新店碧潭希望市集營運團隊「台灣農民組合協會」將結合「 咖啡爽」與「斜槓職人」團隊，於碧潭風景區東岸廣場舉辦「第7屆 咖啡爽節x新北希望市集」展售活動，時間由上午12點至下午6點。

這次「咖啡爽節」內容豐富多元， 有參賽人數歷屆最多咖啡沖煮競賽，共計超過80位來自全國的頂尖 咖啡師參與，同時也有超過80個咖啡品牌於現場擺攤， 無論是比賽人數及參與品牌皆為歷年最多，而「斜槓職人」及「 新北希望市集」也都參與展售， 現場除了展售手作工藝及精選咖啡與周邊商品外， 更有新北小農的優質農產，包含新鮮蔬菜、茶葉、 蜂蜜及香草蛋捲等精選在地農產品。

活動主辦之一的咖啡爽團隊指出，這次適逢耶誕節前夕， 許多咖啡師都推出耶誕限定特調，活動期間共邀請4間知名咖啡品牌 於現場示範義式特調，也準備烘豆體驗及6場咖啡特色講座， 讓前來的民眾有滿滿的互動與收穫，主辦單位也推出咖啡套票， 內容有咖啡折抵券及爽杯、測匙及提袋等爽節限定紀念品， 只要購買套票還能抽咖啡好禮，現場也有打卡按讚送好禮的活動， 只要達成指定任務就能至服務台領取咖啡耳掛包， 上述優惠及活動每日數量皆有限，歡迎大家把握機會，來碧潭走走， 一同參與這場咖啡盛宴。

新北市農業局李玟局長表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 協助小農拓展銷售通路，進而設立「新北希望市集」品牌， 目前共設立19處市集據點，並透過異業結盟將市集加入手作、 咖啡等元素，不僅提升希望市集品牌知名度，也促進市集永續經營， 提供農民穩定的銷售通路，在此也邀請各位市民朋友， 作伙來碧潭拎嘎逼，享受這濃濃的咖啡香氣與耶誕氣息。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供