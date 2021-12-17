中華電信「5G車路雲整合解決方案」 榮獲第三屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎

台灣物聯網協會為匯聚全球物聯網領域新技術、產品與解決方案， 藉以觀摩、交流國際物聯網創新應用典範，今日(12/17)於南 港展覽館二館舉辦「2021全球物聯網與智慧服務大會」。 中華電信「5G車路雲整合解決方案」以車聯網、智慧交控、 科技執法與AI人工智慧應用於交通相關場域，榮獲「 第三屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」殊榮， 中華電信對於物聯網領域之研究開發與智慧交通之創新整合不遺餘力 ，更成為國內物聯網交通應用之佼佼者。

中華電信這次獲獎的「5G車路雲整合解決方案」包括車聯網、智慧交控、 科技執法與AI應用等三項主要功能；在車聯網方面， 提供商用車隊、機車車隊、物流業者、 公車營運及新一代電動自駕車業者等車隊管理服務； 在智慧交控方面，結合多元交通資訊蒐集與多元感測資訊融合， 可即時依據交通流量，進行跨區域號誌協控， 改善區域交通壅塞問題；在科技執法與AI應用方面， 以中華電信自主研發影像辨識核心技術， 在全台港區建置自動化門哨車道， 協助港務單位進行貨櫃聯結車自動化管制作業。

中華電信積極推展智慧交通應用領域，除運用eTag辨識融合技術 等多項專利研發智慧重車管理平台， 協助國道高速公路局建置動態地磅站， 同時也協助觀光旅遊單位建置人車流辨識系統與集中管理平台， 有效控管風景區人車流即時狀態。

中華電信之「5G車路雲整合解決方案」， 有利於中央及地方政府推動先進智慧交通服務， 提供民眾便捷用路環境。未來將持續透過5G高頻寬、低延遲特色， 打造智慧車路雲創新服務，協助改善交通壅塞情況， 進而降低空氣汙染、提升環境品質，打造更安全的智慧交通城市。