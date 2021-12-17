臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.08%

根據臺灣證券交易所統計，110年12月17日發行量加權股價指數收盤為17,812.59點，較上週(2021年12月10日)的17,826.26點下跌13.67點，跌幅約為0.08%，台灣50指數收盤為13,969.15點，較上週的13,946.44點上漲22.71點，漲幅約為0.16%，寶島股價指數收盤為20,392.96點，較上週的20,406.77點下跌13.81點，跌幅約為0.07%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲3.51%為最大，跌幅以航運類指數下跌2.14%為最大，未含金融類指數下跌4.79點，跌幅約為0.03%，未含電子類指數下跌92.79點，跌幅約為0.47%，未含金融電子類指數下跌80.78點，跌幅約為0.48%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆5,107.63億元，全體上市股票成交金額為1兆4,529.48億元，股票成交量週轉率為3.14%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,058.70億元，占全體上市股票交易金額27.93%

第二名，航運類2,850.99億元，占全體上市股票交易金額19.62%

第三名，光電類1,657.10億元，占全體上市股票交易金額11.41%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類13.13%

第二名，光電類11.16%

第三名，電子零組件類5.56%

累計今年年初開盤迄今共235個交易日，集中市場總成交金額為93兆1,891.50億元，市場日平均成交金額為3,965.50億元，股票成交量週轉率為200.62%，股票日平均成交量週轉率為0.85%。

2021年12月17日全體上市公司市場總值為新台幣55兆1,062.24億元，較上週(2021年12月10日)市值55兆1,574.50億元減少512.26億元，減幅約為0.09﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)