中台灣南投最大親子生態園區19日啟用　5公尺高磨石溜滑梯超吸睛

南投縣政府斥資新台幣5888萬元在名間鄉打造親子生態園區，擁有共融式遊戲場、巨無霸溜滑梯等。（南投縣政府提供） 南投縣政府斥資新台幣5888萬元在名間鄉打造親子生態園區，擁有共融式遊戲場、巨無霸溜滑梯等。（南投縣政府提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）帶小孩去南投放電又多了個新選擇！縣政府斥資新台幣5888萬元在名間鄉打造親子生態園區，擁有共融式遊戲場、巨無霸溜滑梯、落羽松環狀步道等，適合全家老少一起玩。

南投縣長林明溱說，過去提到縣內兒童樂園，大家只會想到中興新村，但中興兒童樂園太小，根本不敷廣大親子客需求，因此，他也鼓勵全縣各鄉鎮市提報興設符合共融式遊戲場精神的親子兒童樂園，如果各鄉鎮市公所跟進打造，需要經費補助，縣府一定優先協助籌措。

而南投縣首座苗圃變成遊樂園位址就在名間鄉，2.6公頃親子生態園區，有大草皮區、落羽松環狀步道、生態池、遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術、戲水步道等，19日即將啟用開放。

園區最吸引大小朋友就是3座大型遊具區，尤其高5公尺的巨無霸大型磨石溜滑梯最受歡迎，周邊還有草皮攀爬區、景觀平台、攀岩設施、拱形多人圓盤盪鞦韆、彈跳床、鳥巢式鞦韆等遊樂設施，縣府也貼心在遊具上方施設大型遮陽網，提供親子涼爽的遊樂環境。

縣府農業處透過新聞稿表示，公園內所有遊戲設施設計是依據兒童遊戲場設施安全管理規範，並邀兒童安全專業委員審查，確保設計符合規定，且公園用地也合法化，讓社區居民多一處遊玩去處，也提醒民眾使用遊樂器材務必遵守規定，以享受美好休閒時光。