COZZI Blu和逸飯店‧桃園館歲末喜迎聖誕　攜手置地廣場桃園、國泰慈善基金會用愛把歌傳唱

今年聖誕佳節，長期推動公益事業的國泰飯店觀光事業，將以行動持續為社會傳遞愛與善的力量，旗下COZZI Blu和逸飯店·桃園館攜手置地廣場‧桃園、國泰慈善基金會、新光影城、桃園市觀光旅遊局及桃園市經濟發展局，一同規劃於12/17舉辦「2021歲末喜迎聖誕‧用愛把歌傳唱」點燈儀式活動，不僅邀請到復興區義盛國小泰雅族歌舞團與國泰追光者義演團當日熱情演出，桃園市大家長鄭文燦市長也將出席共襄盛舉，和逸飯店並招待泰雅族小朋友入住飯店及參觀Xpark水生公園享受兩天一夜的海洋小旅行，傳遞溫馨節慶氛圍，讓今年歲末更加意義非凡。另外更於12/17-12/19、12/24-12/26推出周末限定的聖誕市集，獨家打造三層樓高雪白聖誕樹與繽紛異國風攤位，將歡樂氣氛分享給所有旅客。

點亮青埔新城市 活力公益一起來

為凝聚在地力量，由COZZI Blu和逸飯店·桃園館、置地廣場‧桃園與國泰慈善基金會於12/17晚間18:00共同舉辦「2021歲末喜迎聖誕‧用愛把歌傳唱」，活動榮幸邀請到桃園市大家長鄭文燦市長到場引領點燈，並現場直播抽出「桃園購物節」加碼獎項，象徵於冬日點亮青埔新城市，啟動暖心耶誕節。活動節目更邀約桃園在地最有活力的雲豹籃球隊御用啦啦隊「電豹女」以魅力四射的熱舞開場、國泰追光者義演團為公益歌唱，最後由桃園市復興區泰雅族小朋友獻上清新嘹亮的傳統歌謠表演，一連串的精采演出，不容錯過。

置地廣場小精靈聖誕樹 暖心耶誕市集周末限定

置地廣場‧桃園暨今年萬聖節巨大像素南瓜後，近日迎來三層樓高的純白聖誕樹，上面點綴著像素風置地小精靈，吸睛又可愛的特殊造型將成為新一波打卡熱點。現場還有周末限定12/17-12/19、12/24-12/26推出的暖心耶誕市集，由COZZI Blu逸‧市集、Cozzi Café攜手新光影城展攤，設有遊樂設施、童趣應景薑餅屋及糖霜餅乾等節慶點心，還有大小朋友都愛的文創手作攤位，此外凡打卡就能到和逸飯店攤位兌換免費精美小禮，讓民眾於耶誕節期間感受濃濃歡樂幸福氛圍。

Cozzi Market逸‧市集推聖誕美食饗宴 消費不限金額再抽住宿好禮

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館2樓「Cozzi Market逸‧市集」自助餐廳即日起至12/26推出聖誕美食饗宴，主廚團隊祭出多道歐陸經典佳餚，不論是鮮美氣派鹽烤鮭魚、外酥內嫩爐烤香草火雞，更有現煮香澄熱紅酒來溫暖寒冬，作為饗宴美好句點，自助餐平日每人980元+10%、假日1,280元+10%，輕鬆與親友享受耶誕歡聚時光。同時AMAZZING CLUB規劃會員「平安夜祈願抽獎」年終回饋活動，凡於12/17-12/24期間至COZZI Blu和逸飯店‧桃園館消費，結帳不限金額，就有機會抽中20坪舒適套房雙人住宿券（原價35,574元）、和逸客房四人住宿券、逸‧市集自助餐券及巧虎夢想樂園入園券等大獎！