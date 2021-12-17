除夕圍爐滿席 台南大員皇冠假日酒店主打「熱年菜」外帶

一場疫情讓思念加倍濃，隨著國內疫情趨緩，也反映在除夕圍爐的預訂。台南大員皇冠假日酒店早在12月中旬，2022年的除夕圍爐宴早已提前額滿，還有一成的客人等待候補機會。有鑑於此台南大員皇冠假日酒店提前開放「熱年菜」外帶的預訂。台南大員皇冠假日酒店以粵式料理聞名的「彩豐樓」不僅是台南市的金鑽百家好店，更吸引多家電視節目採訪報導，今年訂不到除夕宴的您也不用著急，改預訂熱外菜除夕當日提領帶回家，由五星主廚幫您張羅好豐盛澎湃的開運年菜，一樣也能開心在家享受圍爐宴。

除夕圍爐夯，中式桌菜、日式套餐或是吃到飽的自助餐各有擁護者，台南大員皇冠假日酒店除夕宴席位早已額滿，為了搶過年圍爐商機，提前開放彩豐樓「開運年菜」外帶限量預訂。

除了蟬聯四年人氣首選年菜為「港式盆菜-盆滿缽滿」象徵福氣慶團圓，外帶每盅3,800元(附贈黑砂鍋)，料多實在又大氣。先將各種食材分別烹煮後，主廚再有序地疊進大盆之中，上層包含有乾燒明蝦、白切雞、鵝掌、蔥燒烏參、鮑魚、花菇、花膠、花枝丸、福袋等高檔食材，每一種食材都保有自己獨特的風味，下層則是舖上白蘿蔔、高湯泡煮大白菜等容易吸收醬汁的材料，這樣便可做到醬汁一層一層地往下滲，吃的時候一層一 層地吃下去。雖然傳統盆菜是以木盆盛裝，但目前則改用陶盆，方便食用之前加熱，是過年期間家人團聚的桌上佳餚。

有別於台式口味也回購高人氣年菜「御膳一品佛跳牆」象徵幸福滿滿溢，每盅3,600元，以響螺、鮑魚、瑤柱、花膠、海參、鵝掌、金華火腿、全雞等食材搭配上湯精華，再經過8小時熬煮，每一口湯裡都能嚐到豐富的膠質以及食材鮮甜甘醇的濃郁滋味，是新春團圓宴最佳養生湯品。「煙燻雪花牛」象徵犇牛開鴻運，每份1,080元，選用上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等中式香料加上主廚以頭抽特製醬汁慢火滷製2小時入味，肉質軟嫩且不油膩，最後再以烏龍茶葉、糖、麵粉等煙燻20分鐘上色，呈現垂涎欲滴的金黃色澤香，煙燻味濃郁，氣撲鼻令人食指大動。

「廣式羊肉爐」象徵新春喜飛揚，每盅1,600元，選用去骨帶皮的羊腩，整塊先用熱水與柳橙皮一起川燙後，切成3公分約一口大小，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、蒜頭、白甘蔗與月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮90分鐘，讓羊腩入味並釋出濃郁膠質，屬於廣式濃稠紅燒做法，與台式羊肉爐藥膳湯底截然不同，鮮香四溢，沒有台式藥膳味，屬於溫補。

「新會陳皮古法龍虎斑」象徵有餘展鴻圖，每份1,200元，選用舉世聞名的新會出產老陳皮是這道菜中很重要的香料和調味佳品，突顯魚肉鮮甜細嫩，端上桌就是美味。今年也新增彩豐樓高CP值的菜色也入選年菜的新選擇，分別有「頭抽焗大蝦」象徵增壽福滿門：炸至金黃色的大蝦，爆香蒜頭，加上微甜的頭抽，讓大蝦吸收兩者味道，端上桌濃郁酒香與醬香飄散，嘗上一口大蝦鮮甜盡現，讓人吮指回味。

凡2022年1月15日前預購「彩豐樓開運年菜」並完成付訂，享早鳥9折優惠。1月16日至29日前購買任2件並完成付訂，享合購9折優惠。因年菜皆為常溫出貨，須至現場提領，恕不提供宅配服務，且不與其他優惠並用，數量有限，售完為止。年菜提領時間為2022年1月30日(小年夜)14:30-16:30或1月31日(除夕)14:30-16:30。由五星大廚新鮮烹煮、輕鬆快速美味上桌，點亮團聚年夜飯的幸福好滋味。開運年菜預購專線：06-512-1910彩豐樓。