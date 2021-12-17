台灣爆發2起防疫旅館群聚！桃園跨樓層7人同染Delta　陳時中曝可能傳染途徑

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（17）日宣布，7例COVID-19境外移入病例改判為本土病例，為台北1例和桃園6例，皆與防疫旅館群聚相關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，經初步研判，桃園防疫旅館群聚疫情的感染源應是越南境外移入的案16768，遭傳染的6人（案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865）皆檢出相同病毒株，全數改判本土個案。

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其中，案16821、案16841、案16851、案16856均為住在旅館6樓，目前判定是環境污染導致，也不能完全排除透過空調傳播的可能性，但案16862住在8樓，與群聚案的關聯性與傳染途徑仍在調查中。

陳時中指出，由於案16851已經隔離期滿進入社區，因此對社區影響較大，根據疫調，旅館37名員工採檢均陰性、16名社區接觸者也都是陰性。

有媒體詢問，指揮中心是否回溯採檢先前住過的旅客。陳時中說，已針對可能感染期間的所有旅客進行採檢，並全數召回到集中檢疫所。指揮中心發言人莊人祥補充說明，凡是11月22日至12月10日住在此防疫旅館的旅客均召回。

回溯和現住旅客採檢方面共有418人，目前已知400人陰性、3人陽性、15人檢驗中，其中已有316人送集中檢疫所隔離。

陳時中指出，另一名住在5樓的確診個案（案16872）雖然與這次群聚案無關，但已解隔進入社區，但因過去在柬埔寨染疫過，Ct值31.4，病毒量低，二採結果陰性，研判處於陰陰陽陽的狀況，對社區影響小。

台北防疫旅館群聚感染方面，陳時中說，經調查台北市防疫旅館2名確診個案（案16859和案16870）病毒序列一致，均感染同一株Delta變異株，確定為群聚感染。

根據指揮中心公佈的資料顯示，案16870為30多歲本國籍男性，12月5日自美國入境、12月6日發病、12月15確診，打過2劑AZ疫苗；案16859為30多歲本國籍女性，11月26日自柬埔寨入境、12月13日發病、12月14日確診，打過2劑AZ疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，2名防疫旅館個案的病毒不僅基因定序相同，也和先前確診的本土或境外移入個案不同，經過比對，美國有1600多筆相同病毒株，而柬埔寨則無此病毒株紀錄，因此研判感染源應該是美國入境的案16870，才會將被感染的案16859改判本土病例。