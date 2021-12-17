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獲參眾兩院壓倒性支持 美國會通過《防止維吾爾族強制勞動法》

《防止維吾爾族強制勞動法》全名為「確保中華人民共和國新疆自治區內由強制勞動製造的商品不進入美國」案，法案直接假設所有自新疆進口的產品皆是受到強制勞動生產，因此除非企業提出明確、清晰且具說服力的證據證明，一律不可輸入美國。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/12/17 17:01
新疆強制勞動營迫害人權的傳聞，讓西方國家相當感冒。圖為新疆阿克蘇市, 一輛汽車行經當地時裝工廠的棉花田看板 (美聯社2021年4月檔案照片...

新疆強制勞動營迫害人權的傳聞，讓西方國家相當感冒。圖為新疆阿克蘇市, 一輛汽車行經當地時裝工廠的棉花田看板 (美聯社2021年4月檔案照片...

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在中國與西方的「人權角力」中，新疆是否有強制勞動營，一直以來都是雙方攻防的重點，這也直接牽動了中美貿易戰與美國對抗中國戰略的走向，美國國會甚至直接通過法案，要求企業如給果要從新疆地區進口商品，必須證明不是由「強迫勞動的勞工」所製造的。

事實上，在此之前，美國就已經立法禁止從新疆進口棉花與番茄，並在七月時通過本次《防止維吾爾族強制勞動法》(The Uyghur Forced Labor Prevention Act) 的草案，週二法案送交眾議院並獲得一致通過後，昨(16)日也在參議院以僅一票反對的壓倒性優勢通過，現在只待總統拜登簽署即可正式生效。

《防止維吾爾族強制勞動法》全名為確保中華人民共和國新疆自治區內由強制勞動製造的商品不進入美國案，法案直接假設所有自新疆進口的產品皆是受到強制勞動生產，因此除非企業提出明確、清晰且具說服力的證據證明，一律不可輸入美國。

由於多間跨國公司供應鏈已經面臨供給不足的問題，該法受到可口可樂、NIKE和蘋果等有在中國設廠的企業強烈反對，並持續對議員進行遊說，儘管如此，法案最後還是順利通過。

共和黨籍的佛羅里達參議員盧比歐(Marco Rubio)指出，自從新疆的強制勞動營被揭露以來，許多公司已經自動「清理門戶」，處理供應鏈中可能的問題，那些至今還未正視這個問題的公司，未來將不能再將無辜的美國人變為其支持種族滅絕政權的幫兇。

面對美國以立法方式實質制裁，中國外交部發言人趙立堅回應表示，美國已過度擴充國家安全的範疇，特定美國政治人物為了意識型態政治化科學、技術與經濟貿易，無疑是站到了市場經濟與公平競爭的對立面，這只會傷害全球供應鏈與工業發展，並危害國際貿易法則。
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更新時間 : 2021-12-17 17:55 GMT+08:00

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