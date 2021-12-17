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12/17台灣7例境外改列本土確診　為桃園和台北防疫旅館房客　另增15例境外移入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/17 14:17
指揮官陳時中表示，有7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案，含桃園和台北防疫旅館房客。（截圖自指揮中心記者會）

指揮官陳時中表示，有7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案，含桃園和台北防疫旅館房客。（截圖自指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增15例COVID-19境外移入確定病例，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增15例境外移入個案，為8例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自英國(2例，案16883、案16890)、捷克(案16884)、美國(2例，案16885、案16888)、愛爾蘭(案16886)、新加坡(2例，案16887、案16892)、越南(案16889)、奈及利亞(案16891)、馬爾地夫(案16893)、柬埔寨(案16894)、菲律賓(案16895)、印尼(案16896)、泰國(案16897)入境，入境日介於11月23日至12月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

12/17台灣7例境外改列本土確診　為桃園和台北防疫旅館房客　另增15例境外移入

另有7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案，包含桃園和台北的防疫旅館。分別為案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865為案16768之相關感染；案16859為案16870之相關感染。

延伸閱讀：桃園防疫旅館爆群聚8人確診　4人染Delta　至少3人改列本土

12/17台灣7例境外改列本土確診　為桃園和台北防疫旅館房客　另增15例境外移入

指揮中心統計，截至目前國內累計16,786例確診，分別為2,133例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
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更新時間 : 2021-12-17 14:49 GMT+08:00

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