(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)日本大阪市鬧區一棟大樓,今天(17日) 上午發生火警,火勢約在30分鐘後撲滅,但消防人員救出28名傷者中,有27人到院前已無呼吸心跳。

27 people died due to a fire in an office building in Osaka: "The fire took place in a clinic on the fourth floor" #japan pic.twitter.com/cm4AYiCZzN