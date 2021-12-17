【熊大、兔兔陪你看煙火】2022澎湖海上花火節20週年　24場次全曝光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全國春夏最大花火活動-澎湖國際海上花火節明（111）年將邁入20週年，澎湖縣政府宣布將再度攜手國人熟悉品牌「LINE FRIENDS」，共同為花火20打造盛大慶典，全數共計24場次花火活動，除了延續往年廣受歡迎的無人機科技燈光秀搭配煙火演出外，將提升無人機數量來增加煙火的變化性，現場也將以科技燈光裝置創造驚喜。

澎湖縣政府旅遊處表示，明年澎湖國際海上花火節日期訂在4月25日至6月30日，每週一、四在觀音亭舉辦，另外規劃5月21日配合澎湖海事水產職業學校百年校慶加碼一場觀音亭場次花火活動，三個離島場（吉貝、七美以及望安）全部共24場活動，預期能為澎湖帶來超過50萬名遊客。

旅遊處說，澎湖國際海上花火節是全台最長壽的大型觀光活動，更是澎湖觀光招牌，美麗的海上煙火被譽為一生必看一次的煙火，明年20週年紀念，澎湖縣政府更是精心打造活動內容，除了與LINE FRIENDS合作的專場以外，縣府也規劃澎湖專屬主題無人機、精彩的舞台活動以及壯觀的煙火演出；7月則預計辦理「澎湖國際燈光藝術節」，以璀璨燈光造景點亮澎湖海灣，並結合草地音樂會、美食市集和燈光秀推出專屬澎湖獨一無二的光景。

此外，澎湖縣政府也將以「花火20」為主軸規畫一系配套活動，包含「抓住澎湖之美攝影競賽」、「紀念回顧展」、「花火20 陪你遊行」等，更多花火活動相關訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁或澎湖Travel網站。