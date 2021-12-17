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【採檢未出爐就搭機】印尼漁工確診　台灣澎湖縣府籲華信AE347乘客主動聯繫

▲澎湖縣政府表示，疫情調查後，將華信航空AE347航班3到7排座位旅客列接觸者，籲請主動聯繫澎縣府衛生局。▲根據澎湖機場官網，華信航空股份有限公司AE347航班下午3時9分從高雄市起飛，3時40分抵達澎湖。▲高雄市政府16日說，個案已接種2劑莫德納（Moderna）疫苗，初步疫情調查已匡列接觸者53人。▲個案於高雄約24小時，除採檢，其餘時間都停留於公司住所，初步疫調匡列接觸者53人包含同車司機1人、共乘國際移工21人（3人PCR陰性）、仲介公司接觸者12人及班機共乘接觸者19人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/17 09:37
示意照 (圖/中央社)

示意照 (圖/中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的印尼籍漁工，昨（１６日）搭機前往澎湖縣，澎湖縣政府表示，疫情調查後，將華信航空AE347航班3到7排座位旅客列接觸者，籲請主動聯繫澎縣府衛生局。

根據澎湖機場官網，華信航空股份有限公司AE347航班下午3時9分從高雄市起飛，3時40分抵達澎湖。

澎縣府稍早發布新聞稿表示，衛生福利部疾病管制署通知個案自費採檢陽性（Ct值37），但在醫院通知採檢結果前，漁工已搭下午班機由高雄到馬公市。澎湖縣府緊急安排隔離病房，並追蹤同班機旅客集中檢疫。

澎縣府１６日晚間再發布新聞稿說，依個案座位，同機3到7排旅客列接觸者，衛生局除漏夜聯絡相關乘客，也希望乘客主動聯繫衛生局。

華信航空接獲通報後，班機與機場工作人員全數配合清潔消毒。

一名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的印尼籍漁工16日搭機前往澎湖縣，高雄市政府16日說，個案已接種2劑莫德納（Moderna）疫苗，初步疫情調查已匡列接觸者53人。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，衛生福利部疾病管制署通知漁工11月24日入境台灣，12月15日結束自主健康管理前，自費採檢陽性（Ct值37），但在醫院通知採檢結果前，漁工已搭下午班機由高雄到馬公市，準備出海作業。

高市府衛生局晚間發布新聞稿說，44歲印尼籍男性個案為專案引進國際移工，11月23日夜間自桃園國際機場入境，24日凌晨入住中部集中檢疫所。

衛生局表示，個案入境時核酸檢測（PCR）陰性、12月6日居家檢疫14天期滿採檢PCR陰性，後續7天自主健康管理期間都於集檢所完成；12月15日預定前往澎湖上工，由仲介接送到高雄楠梓區公司住所，下午安排採檢PCR，12月16日未確認檢驗結果就搭國內線班機到澎湖，約下午5時接獲檢驗結果為陽性（Ct值37.06）。

中央社引述衛生局說，個案無症狀，研判可能為境外移入舊案，近日複驗。

衛生局表示，個案於高雄約24小時，除採檢，其餘時間都停留於公司住所，初步疫調匡列接觸者53人，包含同車司機1人、共乘國際移工21人（3人PCR陰性）、仲介公司接觸者12人及班機共乘接觸者19人。

衛生局說，個案未確認檢驗結果就搭機前往澎湖，仲介疑違反傳染病防治法，將依程序請當事人意見陳述，依法究責。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥稍早表示，個案是指揮中心17日才要說明的病例，染疫細節仍在疫調。個案Ct值超過30，合理推論非常可能曾在海外染疫，處於時陰時陽階段，歸類於境外移入個案可能性大。

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