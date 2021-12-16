台灣橘子集團「漫畫星」正式上線　投入5億元開發原創故事

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)橘子集團今（16）日正式發表全新「漫畫星」，讓beanfun!成為台灣首個擁有網路小說與漫畫內容的平台APP。

橘子集團承諾未來三年內將挹注五億資金，用以孵育及培植台灣原創產業，第一步是攜手遊戲、出版、影視、音樂、Podcast 與 VTuber 六大內容產業，跨域推出七部原創作品。

橘子集團同時預告2022年年底前，「漫畫星」與「文學星」將推出超過五十部原創作品、收錄數千部轉載授權作品，並結合橘子集團旗下電商、支付、遊戲等資源，成為最支持台灣原創者的平台。

橘子集團董事長劉柏園表示，鄰近國家已陸續有不同的漫畫或小說平台進入台灣，面對全球性的競爭，我們希望發展出台灣自己的平台，推廣台灣原創內容。期待未來三年內，漫畫星成為具有實力的挑戰者，與創作者們創造更大的成功、更多元的可能性。

橘子集團融合十幾年來累積的豐富內容開發經驗與娛樂資源，未來三年內，已規劃新台幣五億元投入於原創故事開發、知名IP轉譯文本、自製遊戲、影視合作等相關業務，「漫畫星」的編輯團隊及營運團隊在數位平台及漫畫出版領域擁有多年經驗，對漫畫、文學、IP產業整合、策略合作等均有深度涉獵。

「漫畫星」可支援PC與APP裝置呈現外，也支持翻頁漫畫與長條漫畫兩種形式。第一階段將結合出版、影視、音樂、Podcast 與 VTuber等共六大領域，籌備7部原創作品，其中包括開發中的自製手遊「便利商店口袋版」漫改版、與好好影業聯手「漫畫星」第一波主打恐怖驚悚類型的作品－《24不思議》、YK樂團的創作樂曲故事轉化成音樂小說、熱門Podcast節目 《偷聽史多利》推出改編作品，也與人氣鼎沸的《瀕臨絕種團》VTuber 攜手推出形象獨家漫畫。

「漫畫星」預計每年推出至少20部原創作品，含轉載共製等預計近百部；加上「文學星」年度預估將有30部原創新作上線、也將再收錄千部以上的轉載作品。