第4波「打炒房」來了！自然人第3戶以上限貸4成

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）央行第4波打炒房即將於17日實施！未來包含自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成，盼能降溫依舊火熱的房地產市況。

根據中央銀行，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自12月17日起實施。

央行本次主要修正重點有4，分別是「自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數降為4成」；「購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建」；「餘屋貸款最高成數降為4成」，以及「工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成」。

央行指出，自然人第3戶(含)以上購屋貸款成數降為4成，盼能進一步強化銀行管理信用資源， 降低授信風險，避免資金流供囤房。購地貸款最高成數降為5成、餘屋貸款最高成數降為4成，盼能督促借款人加速動工之力道，皆是為增加住宅供給，避免資金流供囤地。

此外，在這次的Q4理監事會議，全體理事一致同意維持政策利率不變，利率「連七凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。