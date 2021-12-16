台灣政府帶頭揪亂漲！首波調查名單出爐　最快下周有動作

法務部成立跨部會小組調查漲價店家，若發現不合理漲價或是壟斷將移交公平會和檢調嚴懲，首波將以連鎖火鍋、速食店為主，預計最快下周開始。(示意圖... 法務部成立跨部會小組調查漲價店家，若發現不合理漲價或是壟斷將移交公平會和檢調嚴懲，首波將以連鎖火鍋、速食店為主，預計最快下周開始。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)法務部成立跨部會小組調查漲價店家，若發現不合理漲價或是壟斷將移交公平會和檢調嚴懲，預計最快下周開始。

綜合媒體報導，行政院發言人羅秉成今日（16日）在行政院會後記者會說，行政院副院長沈榮津在前天的政院穩定物價小組會議中指示，優先針對近期已漲價且具指標性業者列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店與特色料理餐廳等，如經查證涉有聯合漲價、意圖抬高交易價格與囤積物品等行為，將依法速查嚴辦。

羅秉成說，有無構成哄抬物價或聯合行為要依個案具體調查認定，不過，近期民生餐飲業有一些漲價情形是值得注意的，餐飲業上游所供應的主要蔬果、肉品，近期並沒有價格明顯波動，生產端與消費端的價格走勢卻有相當的差異。

羅秉成指出，行政院在12月10日已責成法務部成立跨部會的「物價聯合稽查小組」，特別針對指標性業者的漲價進行稽查，而行政院副院長沈榮津在前天的穩定物價小組會議中也指示，優先針對近期已漲價且具指標性業者列為第一波查對象，包括火鍋店、速食店與特色料理餐廳等。

羅秉成說，如經「物價聯合稽查小組」查證涉有公平交易法第14條聯合行為、第25條欺妄行為或刑法251條意圖抬高交易價格與囤積物品等行為，將由公平會或法務部所屬的檢調機關依法速查嚴辦。