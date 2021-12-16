臉書與澳洲協議將屆周年　林忠正：谷歌臉書壟斷數位廣告業務　台灣政府要硬起來

（台灣英文新聞／政治組綜合報導） 就在臉書（Facebook）拒澳洲政府提議為轉載在其平台的新聞內容付費、最後峰迴路轉達成協議的10個月後，前民進黨副祕書長林忠正15日投書媒體，要求台灣政府也應積極協助國內新聞與影音媒體，共同向巨型跨國數位平台爭取為本地數位內容付費，而非放任這些平台獨占數位廣告收入，壓縮新聞內容供應商的生存空間。

擁有經濟學博士學位的前民進黨副祕書長林忠正表示，在網路崛起以來，全球報紙、雜誌、電視、電台的傳統廣告業務不斷萎縮，搜尋引擎巨擘Google（谷歌）和社群網路平台Facebook數位廣告的業務成長飛快，現在已經分居全球第一大和第二大廣告業者，兩者合計的廣告量就占了全球數位廣告的八成之多。

這樣的情況在台灣亦然。「台灣的數位廣告在 2020 年達台幣 482.6 億，已經占全體廣告市場的 65％以上，而且數位廣告的走勢仍然是持續高速成長。數位廣告業務當中約有 8 成左右（近 400 億）是由 Google 和 Facebook 這二大平台巨頭所瓜分，而受傷最重的產業就是新聞媒體，但是台灣政府對這二大數位科技巨頭在廣告市場上的壟斷地位並沒有採取積極的對策。」

林忠正接著寫道，過去幾年，歐盟不斷罰款處罰這兩家數位平台巨頭壟斷行為，陸續開罰 24 億歐元（2017年罰谷歌）、及43億歐元（2018年罰谷歌），質疑台灣政府沒有作為。

林忠正在16日投書中回顧最受矚目的澳洲政府對抗科技巨頭爭議，指澳洲政府之所以盯上谷歌和臉書，就是因為澳洲市場競爭監管單位發現，澳洲網路廣告的費用，每100 美元有53 美元被Google賺走，有28 美元被臉書賺走，其餘由其他網路平台瓜分。為了讓競爭環境更公平，澳洲當局決定立法要求這些網路平台大咖付費使用新聞內容。

澳洲政府為解決國內新聞媒體業因谷歌與臉書平台作法而蒙受的損失，立法要求這些網路平台在提供搜尋結果和動態消息時，若涉及新聞內容，必須付費給新聞媒體。臉書為此和澳洲政府槓上，一度在澳洲的平台上封殺新聞內容。這個行動立即造成當地一些緊急應變單位無法透過臉書對大眾發布火災、洪災、或其他災害，也引發社會大眾的不滿，反對社群媒體片面中止它對社會或社區危急服務的社會責任。直至2021年2月底，雙方各自做一些讓步，谷歌、臉書轉而與數家澳洲媒體集團達成付費協議。

林忠正感嘆，其實，台灣廣告市場被這兩家科技巨頭壟斷的狀況也和澳洲一樣嚴重，台灣政府應該有勇氣魄力學習歐盟或澳洲政府採取積極的對策，以反制巨型跨國數位平台的壟斷行為，別再讓他們習慣了免費「搭便車」的暴利模式，存著能不付費就不付費的僥倖心態。林忠正說，如果新聞媒體收益減少了、甚至大量倒閉了，新聞的品質和數量都會大幅下降，而科技業有必要跟上腳步，協助活化獨立的新聞業，因為那是「我們民主自由的核心」，畢竟沒有獨立的新聞媒體，就無法維持自由民主的社會。

林忠正引用《公平交易法》第十四條規定，指新聞媒體及內容產製業者，依法可聯合向各個跨國巨型平台進行聯合議價的協商行為。他也提醒政府，谷歌和臉書雖然在台灣付了 5%的營業稅，但是卻不必向台灣政府支付它們在台灣地區營業利潤的營利事業所得稅，對於台灣本地的廠商其實就是很不公平的競爭行為，僅僅憑這一點，台灣政府絕對應該協助本國的新聞媒體、影音製作等内容廠商聯合起來，向跨國數位平台討到公道一點的價格。