岸田文雄無計畫出席北京冬奧 中國駐日大使提出警告

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄今（16日）表示他本人目前無計畫出席北京冬奧，中國駐日大使孔鉉佑則於下午回應，批評北京冬奧淪為政治工具，並警告日本不要干涉台灣議題。

目前美國、英國、加拿大、澳洲等西方國家已宣布將對北京冬奧進行外交制裁，日本並沒有明確對此表態。不過在日本首相岸田文雄所屬的自民黨中，已有議員提出勿派遣外交使節團出席明年2月的北京冬季奧運，而岸田文雄今天上午在參議院預算委員會備詢時表示，他本人無計畫出席北京冬奧。

對此，中國駐日大使孔鉉佑下午回應，即將舉行的北京冬奧不幸被用作「政治工具」，盼日本能夠支持且不要干涉台灣。

孔鉉佑表示，有鑒於中國過去對東京舉辦奧運會的支持，日本應該也對我們的奧運會抱有良好的意願。

對於日本前首相安倍晉三7日在日本富士電視衛星台新聞節目「PRIME NEWS」表示「台灣有事即日本有事」，孔鉉佑也回覆，最近日本一直在對台灣採取一些消極行動，聲稱「台灣的緊急情況就是日本的緊急情況」，他認為這是片面的挑釁，中國不能接受。

此外，他也批評美國總統拜登上週舉辦的「民主峰會」，他說，這個會議本身就是不民主的，「對任何國家的民主的判斷只能由該國人民自己做出」，他補充說。