繽紛聖誕季美食攻略 長榮酒店一次滿足你

聖誕佳節即將到來，三五好友聚一起，交換禮物儀式感不能少，豐盛餐點更是限時動態的絕佳背景牆。長榮酒店特別推出「聖誕美食攻略特輯」，佔領消費者的感官，無論是【居家氛圍火雞禮籃篇】或是【甜蜜聖誕禮物篇】，用美食和甜點撫平刁鑽的味蕾，即日起開放預訂，陪伴您一起歡度聖誕。

【居家氛圍火雞禮籃篇】

「火雞禮籃」是聖誕節最重要的主題氛圍，長榮旗下各酒店都使出渾身解數，讓民眾有機會品嚐獨具風味的火雞大餐，聖誕價2,999元起，特色如下：

長榮桂冠酒店(基隆)-桂冠火雞禮籃

入味留汁的烤火雞配上巴黎軟歐麵包則演繹出另一種絕妙美味，內含火雞一隻、主廚獨家火雞汁醬、傳統南瓜派、凱薩沙拉、凸顯小麥風味的歐軟麵包及交響樂氣泡酒，超大份量要讓您全家人都滿足，售價2,999元。

長榮文苑酒店(嘉義)-聖誕火雞禮籃

內有香草蒜香烤火雞，火雞外層抹上美國南方必備的肯瓊香料，內餡填入柳橙、巴西里、月桂葉及多種蔬菜，由慢火130度烘烤兩小時而成，佐經典美式口味的蔓越莓醬汁、熬到軟綿的香橙風味蜜地瓜，再搭配飽足感十足的墨西哥飯捲，最適合6人分享，售價3,200元。

台糖長榮酒店(台南)-香料烤火雞禮籃

由主廚選用進口火雞，以香料佐橄欖油醃漬入味，中溫烘烤上色，金黃色澤讓人食指大動，配餐中另有別出心裁的「栗子肉捲」，嚴選台糖安心豚豬絞肉，拌入秋冬時節特選蜜漬栗子，特別以健康清爽的蒸煮方式烹調，搭配火雞肉一同品嚐，一次感受火雞肉、安心豚及栗子的三重美味，售價3,299元。

因節慶訂單非常踴躍，請民眾於取餐前三至五個工作天用電話訂購，為確保食物鮮美無虞，採取現場自取方式服務。