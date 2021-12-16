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農會超市振興夯 年終摸彩拿大獎

北區各農會舉辦「『年終拼經濟』聯合摸彩活動」，12月20日前到指定農會超市，消費滿額即可參加摸彩活動，機車、電視等大獎。

By 台灣英文新聞
2021/12/16 17:36
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山(含萬里分店)等7家農會超市為推廣本市農產並回饋市民朋友，舉辦「『年終拼經濟』聯合摸彩活動」，市民朋友至上述7家農會超市消費，單筆滿350元即可獲得摸彩券1張(滿700元獲得2張，以此類推) ，若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額則再加贈摸彩券1張(即消費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推)，只要於12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置之彩券箱即可參加抽獎，活動將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場現場開獎，並且同步於臉書粉絲直播。

這次的活動各農會準備豪華獎品，特獎為光陽GP125機車5部(市價約5萬5,000元)、頭獎為三洋43吋液晶電視10臺(市價約1萬元)，此外還有超過1,000名農會超市購物金獎項，獎品總價值超過新臺幣60萬元！來不及參與摸彩活動的朋友也別灰心，淡水區農會特別為大家準備「現場獎」，凡開獎當日8點30分至10點30分期間，至淡水區農會超市消費滿250元，即可獲得現場獎抽獎券1張(消費滿500元獲得2張，以此類推，使用五倍券及農遊券同樣享有加贈摸彩券優惠)，大獎將提供5,000元淡水區農會超市購物禮券。此外，淡水區農會超市更推出12月25日當日限定優惠商品套組，12月23日至12月29日至淡水區農會超市農民直銷站單筆消費滿500元，還贈送特產滬尾南瓜起士紅藜餅乾1份。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會站在農業產銷的第一線，不僅要協助農友生產銷售，也肩負農產推廣任務，因此北區各農會超市共同規劃此次抽獎活動，希望帶動年終農產買氣，增加農友收入，並以獎品回饋民眾，而農會超市所有商品除經過嚴格品質管控，定價更是以服務民眾為優先，大家可以安心選購、放心享用。

新北市農業局長李玟表示，農會與市府及農業局之間保持良好信賴與合作關係，農會除了積極辦理農業推廣工作，也配合農業局「美味農業得來速」政策辦理團購及線上商城，為農友打開銷售通路，並推廣農業局「吃在地、食當季」理念，農業局邀請各位歲末一起到農會超市購買新鮮、拿大獎。

農會超市振興夯 年終摸彩拿大獎

淡水區農會超市販售新鮮農產。(照片來源：新北市政府農業局提供)

農會超市振興夯 年終摸彩拿大獎

淡水區農會超市販售農特產品。(照片來源：新北市政府農業局提供)

更新時間 : 2021-12-16 19:01 GMT+08:00

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