農會超市振興夯 年終摸彩拿大獎

新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山(含萬里分店)等7家 農會超市為推廣本市農產並回饋市民朋友，舉辦「『年終拼經濟』 聯合摸彩活動」，市民朋友至上述7家農會超市消費，單筆滿350 元即可獲得摸彩券1張(滿700元獲得2張，以此類推) ，若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額則再加贈摸彩券1張(即消 費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推)，只要於 12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置之彩券箱即可參加抽獎 ，活動將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場 現場開獎，並且同步於臉書粉絲直播。

這次的活動各 農會準備豪華獎品，特獎為光陽GP125機車5部(市價約5 萬5,000元)、頭獎為三洋43吋液晶電視10臺(市價約1萬 元)，此外還有超過1,000名農會超市購物金獎項， 獎品總價值超過新臺幣60萬元！ 來不及參與摸彩活動的朋友也別灰心，淡水區農會特別為大家準備「 現場獎」，凡開獎當日8點30分至10點30分期間， 至淡水區農會超市消費滿250元，即可獲得現場獎抽獎券1張(消 費滿500元獲得2張，以此類推， 使用五倍券及農遊券同樣享有加贈摸彩券優惠)，大獎將提供5, 000元淡水區農會超市購物禮券。此外，淡水區農會超市更推出12 月25日當日限定優惠商品套組，12月23日至12月29日至淡 水區農會超市農民直銷站單筆消費滿500元， 還贈送特產滬尾南瓜起士紅藜餅乾1份。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會站在農業產銷的第一線， 不僅要協助農友生產銷售，也肩負農產推廣任務， 因此北區各農會超市共同規劃此次抽獎活動， 希望帶動年終農產買氣，增加農友收入，並以獎品回饋民眾， 而農會超市所有商品除經過嚴格品質管控， 定價更是以服務民眾為優先，大家可以安心選購、放心享用。

新北市農業局長李玟表示， 農會與市府及農業局之間保持良好信賴與合作關係， 農會除了積極辦理農業推廣工作，也配合農業局「美味農業得來速」 政策辦理團購及線上商城，為農友打開銷售通路，並推廣農業局「 吃在地、食當季」理念， 農業局邀請各位歲末一起到農會超市購買新鮮、拿大獎。

淡水區農會超市販售新鮮農產。(照片來源：新北市政府農業局提供)

淡水區農會超市販售農特產品。(照片來源：新北市政府農業局提供)