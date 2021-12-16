香港警匪動作電影《G風暴》完結篇！古天樂、張智霖同台飆戲　台灣2022年上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)香港警匪動作片《G風暴》由古天樂、張智霖主演，最後一集將於明年1月14日上映。

香港電影《G風暴》由2014年開始，至今7年先後打造5部以廉政公署打擊貪污 為主題的系列作品，由黃百鳴監製、此系列導演林德碌執導， 由香港票房巨星古天樂、張智霖、鄭嘉穎、港劇小生黃宗澤和港劇一姐宣萱合作演出，將於明年推出完結篇。

古天樂透露，這次無論是案情或是場面都再升級，「這系列可以一直拍出5 部不同的電影，真的很難得。這次是最後的一集， 希望能有更多真實感，也會有更多動作場面， 希望觀眾可以看得更投入。」

反貪風暴系列電影先後打造《Z風 暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》及至反貪終極篇《G風 暴》合共五集，反貪內容千變萬化，從貪官利用基金洗錢、 足球的博彩黑幕案、 廉政公署內部紀律調查組的案件到監獄大規模貪污， 到最後一集的案情更為複雜，從國際人口販賣開始，牽連更大更廣， 甚至引發恐怖攻擊事件。

此系列一向以英文字母為片名，而這次《G風暴》 的英文有雙重的含意，古天樂說：「一個是張智霖他是G4成員， 是指香港政府中的「要員保護組」， 第二個解釋是廉政公署裏面有一個G小組，是負責臥底，劇組想透過 G這個字去呈現不同部門裏的一個特別組織。」

《G風暴》廉政公署首席調查主任陸志廉（古天樂 飾）與總調查主任程德明（鄭嘉穎 飾）共同調查走私貪污案， 意外發現另一起涉及人口販賣的海關貪腐重大弊案。 此案與恐襲集團首腦 King 及其幕後指使人肖卓亞（謝天華 飾）有關，並牽涉多名香港海關高層領導，且似乎與受邀到香港、 被香港要員保護組（G4）成員廖保強（張智霖 飾）秘密保護的亞洲首席大法官龐愛瑪（宣萱 飾）也有關聯。

《G風暴》將於2022年1月14日上映，更多電影資訊，請上「 華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。