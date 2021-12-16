香港警匪動作電影《G風暴》完結篇！古天樂、張智霖同台飆戲　台灣2022年上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)香港警匪動作片《G風暴》由古天樂、張智霖主演，最後一集將於明年1月14日上映。
香港電影《G風暴》由2014年開始，至今7年先後打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，由黃百鳴監製、此系列導演林德碌執導，由香港票房巨星古天樂、張智霖、鄭嘉穎、港劇小生黃宗澤和港劇一姐宣萱合作演出，將於明年推出完結篇。
古天樂透露，這次無論是案情或是場面都再升級，「這系列可以一直拍出5部不同的電影，真的很難得。這次是最後的一集，希望能有更多真實感，也會有更多動作場面，希望觀眾可以看得更投入。」
反貪風暴系列電影先後打造《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》及至反貪終極篇《G風暴》合共五集，反貪內容千變萬化，從貪官利用基金洗錢、足球的博彩黑幕案、廉政公署內部紀律調查組的案件到監獄大規模貪污，到最後一集的案情更為複雜，從國際人口販賣開始，牽連更大更廣，甚至引發恐怖攻擊事件。
此系列一向以英文字母為片名，而這次《G風暴》的英文有雙重的含意，古天樂說：「一個是張智霖他是G4成員，是指香港政府中的「要員保護組」，第二個解釋是廉政公署裏面有一個G小組，是負責臥底，劇組想透過G這個字去呈現不同部門裏的一個特別組織。」
《G風暴》廉政公署首席調查主任陸志廉（古天樂 飾）與總調查主任程德明（鄭嘉穎 飾）共同調查走私貪污案，意外發現另一起涉及人口販賣的海關貪腐重大弊案。此案與恐襲集團首腦 King 及其幕後指使人肖卓亞（謝天華 飾）有關，並牽涉多名香港海關高層領導，且似乎與受邀到香港、被香港要員保護組（G4）成員廖保強（張智霖 飾）秘密保護的亞洲首席大法官龐愛瑪（宣萱 飾）也有關聯。
《G風暴》將於2022年1月14日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。