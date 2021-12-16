土地銀行公益信託公開捐贈儀式暨信託2.0 多元創新信託成果發表

金管會自2016年舉辦為期5年(2016~2020年)高齡者及身心障礙者安養信託業務評鑑，土銀已連續5年榮獲評鑑績效優良銀行佳績。又為配合金管會於2020年9月1日起推動「信託2.0計畫」，土銀積極發展全方位信託服務，並獲致豐碩成果。為感謝委託人2021年度捐贈公益信託總金額達新臺幣2,950萬元的善行，並展現土銀發展多元創新信託的決心，於12月16日於總行舉辦公益信託公開捐贈儀式暨信託2.0多元創新信託成果發表，活動由董事長及總經理頒贈感謝獎座予委託人代表，並邀請內政部花次長蒞臨嘉勉與指導，續與「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全聯會」就社會宅包租代管進行合作備忘錄簽約儀式，與來賓共同見證土銀長期配合政府政策的實績。

土銀秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念以及回饋社會的心，積極參與各項公益活動，傳遞土銀的關懷與溫暖，切實履行社會一份子的責任。除此之外，並深刻瞭解惟有連結政府及民間的公益資源方能對社會做出重大貢獻，因此土銀將公益安養信託列為重點發展業務，自2016年度起，以「公益信託」連結「高齡者安養信託」及「身心障礙者財產信託」方式，與縣市政府合作開創辦理「社會福利公益安養信託」，短短5年期間已承做38件，地區遍及18個縣市，而這一切均是來自於企業及善心人士的支持，土銀董事長謝娟娟於致詞時特別向在場捐贈者致上深深的謝意。

土銀長期以來致力推展信託業務，於不動產信託及證券化業務均居業界龍頭地位，近年來配合金管會推動「信託2.0計畫」，以信託為核心引擎，打造創新多元信託產品。今年度已陸續開辦「社會宅樂齡託租養老信託」、「樂齡安居信託整合服務」、「樂齡保全安養信託」、「預開式安養信託」、「異業結盟安養信託」等信託2.0多元創新安養信託服務，其中「社會宅樂齡託租養老信託」，即是土銀配合政府推動社會住宅政策，將信託2.0異業結盟導入社會住宅包租代管3.0計畫，開創多元創新安養信託，落實政府居住正義政策及促進租賃市場發展的具體成果。