提升生育率 臺灣企銀「添好孕」貸款助好孕 利率1.46%起

為響應政府鼓勵生育政策，減輕年輕人育兒負擔，臺灣企銀推出「 添好孕」優惠貸款，提供計劃生育、 坐月子及家有幼兒父母所需資金，利率1.46%起， 貸款金額最高新臺幣100萬元，期限最長7年。

現今生存環境競爭激烈，養家活口對年輕人已是相當大的挑戰， 加上子女教育成本逐年攀高，以至於結婚、生育意願低落， 根據內政部統計資料，去(2020)年臺灣人口開始出現負成長， 總人口負成長的時代，比過去預估的時間提早2年報到。 為搶救國人低生育率，臺灣企銀自2016年4月開辦「添好孕」 優惠信用貸款，是金融同業中獨家創舉，累計至今已承作1,671 件，撥貸金額達6.49億元，顯示民眾對於生兒、 養兒資金需求殷切，希望藉由此專案貸款鼓勵生育， 協助年輕人獲得資金，以減輕經濟負擔，進而提升本國幼兒人口， 厚植國力。

該貸款是針對近年少子化危機而設計，考量國人晚婚比例漸增， 許多民眾因生計壓力影響生育意願，加上工作壓力大導致受孕不易， 為求子往往施行人工生育，亦評估國人對於產後身體調養相當重視， 委由坐月子中心或產後照護之家辦理也是一筆不小的開銷； 且新生兒出生後至5歲內，各類育兒項目所費不貲， 因此臺灣企銀推出「添好孕」優惠貸款，將想生育的夫妻到撫養5歲 以下幼兒的父母，都納入可申貸的對象， 希望緩解民眾從產前到產後的經濟壓力。

臺灣企銀表示，歡迎想圓生子夢、準父母及家有5歲以下幼兒的夫妻 ，檢附人工生育、懷孕或幼兒出生的相關證明文件， 至該行各地分行洽詢辦理。該行也強調，會持續秉持服務精神、 善盡企業社會責任，支持政府建立性別友善的工作環境，致力推動「 添好孕」優惠信用貸款，為促進性別平等而努力， 更會持續規劃並提供多元的貸款項目，滿足客戶全方位的資金需求。