2021第九屆心靈教育與環境永續論壇線上看　首次推出「幸福橘之森app」

歡迎下載福智文教基金會「幸福橘之森」 App，完整掌握論壇四場精彩演講內容。(圖片由福智文教基金會提供) 歡迎下載福智文教基金會「幸福橘之森」 App，完整掌握論壇四場精彩演講內容。(圖片由福智文教基金會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2021第九屆「 心靈教育與環境永續論壇」論壇兩日吸引逾1, 300人次參與，並首次推出「幸福橘之森App」重溫四場精彩演講內容。福智文教基金會表示，當世界因為疫情放慢步調， 讓大眾開始省思自己與地球的關係，並且積極尋求解方，並期望號召更多關注心靈教育的有志之士， 共同為更美好的世界而努力。

第九屆「 心靈教育與環境永續論壇」已於11月20～21日舉行， 大會精心策畫四場深具啟發的演講，分別邀請前科技部長、 教育部終身國家講座、臺大電機系講座教授陳良基； 國立自然科學博物館文教基金會董事長、 國立清華大學生命科學系特聘教授、 辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維；國立臺灣藝術大學前副校長、 跨界製作人薛文珍；循環臺灣基金會董事長黃育徵，從科技發展、 循環經濟、生物演進、人文藝術等不同領域， 帶領大眾省思疫後時代的趨勢，應掌握那些心靈的關鍵性思惟， 以為人類福祉開展創新價值與希望。

首場邀請陳良基教授分享「從科技發展看心靈力量的重要」， 在現今被科技產品主導的生活環境中，人們普遍面臨科技快速變化、 數位資訊爆炸帶來的壓力，進而導致的情緒焦慮、身心失衡的狀態。 陳良基教授透過分析科技產品四個重要特質，以及生態圈的概念， 找出導致情緒焦慮的原因及相對應的解決方法。 第二場由李家維教授以「從自然界看生命的力量」為題， 引導我們從生物科技的專業角度， 跟大家分享了一個與病毒共存的概念，以及同時正面的看待， 生而為人不是只有掠奪破壞的一面，也要懂得反省跟改進， 對於環境保護與氣候變遷的積極努力。

第三場「無用之用：藝術與科技打開心靈的門」， 透由薛文珍教授分享自己體驗藝術的生命經驗與啟發， 以及近期藝術作品結合科技的表現方式， 不但顛覆人們對於科技與藝術認知的理解，以及對跨界的體驗， 進而拓展了對科技與藝術跨界應用的認識。最終場則是由黃育徵董事長分享「 循環臺灣2050」的願景，若臺灣在2050年前要達到零廢棄、 零排放、零事故的高價值循環，則要從「利他」的角度， 調整消費習慣，進而改變「利益私有化、風險公有化」的現況， 例如強調企業的社會責任(CSR)、碳稅(ESG)、 社會企業模式等方式，並提出三大策略：產品服務化、高價值循環、 系統性合作，期望為「加速循環合作，共解氣候危機」CC4CC （Circular Collaboration for Climate Crisis）的世界性議題找到希望解方。

李家維教授以「從自然界看生命的力量」為題，從生物演進的專業角度分享與病毒共存的概念。(圖片由福智文教基金會提供)

黃育徵董事長分享「循環臺灣2050」的願景，期望為CC4CC 的世界性議題找到希望解方。(圖片由福智文教基金會提供)

薛文珍教授以「無用之用：藝術與科技打開心靈的門」分享自己體驗藝術的生命經驗與啟發，顛覆大眾對於科技與藝術認知的理解。(圖片由福智文教基金會提供)

陳良基教授分享「從科技發展看心靈力量的重要」，從科技產品四個重要特質，找出導致情緒焦慮的原因及相對應的解決方法。(圖片由福智文教基金會提供)