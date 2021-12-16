桃園防疫旅館群聚感染　台灣指揮中心啟動四大強化作為

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園防疫旅館爆發COVID-19群聚感染疫情，指揮中心指揮官陳時中今（16）日宣布加強4大防疫作為，包括增加採檢次數、有症狀即採檢、查核防疫旅館、檢視通風空調。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期境外移入病例一直維持兩位數，考量防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，且春節檢疫專案剛剛展開，境外入境者人數較多，指揮中心即刻啟動防疫旅宿四大強化作為，多管齊下，嚴守社區防線。

陳時中指出，首先是強化監測作為，增加春節檢疫專案3項方案篩檢次數及查核與違規裁處，包括3方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天（自主健康管理期間第6到7天）進行PCR檢驗或公費快篩；居家檢疫期間也將加強查核，違反規定者將加重裁處。

其次，陳時中說，將邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施。

陳時中表示，第三將檢視防疫旅宿通風空調檢視，請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿的通風空調換氣情形，並提供改善建議。

第四是加強有症狀通報，以往檢疫個案出現症狀時，會由專家研判是否採檢，但未來只要檢疫期間有症狀，一律要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。