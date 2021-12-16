桃園防疫旅館爆群聚8人確診　4人染Delta　至少3人改列本土

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園某防疫旅館爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，截至今（16）日下午2時，3個樓層已有8人確診，其中4例經基因定序均感染Delta變異株，目前至少3例將改列本土個案，旅館已緊急清空。

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桃園車站附近一家防疫旅館今天突然全面封鎖清空，檢疫旅客全面移出至其他地方檢疫，中央流行疫情指揮中心和桃園市政府下午召開記者會證實，該旅館已有8個確診個案，分布在6樓有6例，8樓有1例，5樓有1例。

指揮官陳時中表示，這起事件的指標個案為案16851，40多歲本國籍男性，11月20日從中國入境，曾接種2劑科興疫苗，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，12月11日自主健康管理期滿前快篩陽性，就醫採檢確診。

桃園市長鄭文燦說，由於案16851入住防疫旅館時沒有症狀，於12月11日自主健康管理期間確診，時間間隔較長，因此疫調人員認為有必要做進一步調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，結果發現6樓共有6個確診個案，以統計學來看，該防疫旅館的確診比例偏高，因此主動回溯追蹤。

鄭文燦進一步說明，追蹤後發現，案16768自越南入境者的病毒基因序列與其他3人（案16841、16851、16856）相同，因此研判防疫旅館有交差感染的情形。

指揮中心指揮官陳時中說，目前已知4例個案基因定序相同，感染Delta變異株，代表有1例個案的感染源來自境外，造成另外3人感染，因此至少有3人將改列本土；至於其他樓層的確診者是否為同一群聚，將等基因定序結果出爐後才能研判，目前已將監視器畫面搜集好，將盡快釐清。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這4名序列相同的個案，案16768最早確診，為12月6日，但早在12月3日入住日就發病，意味個案發病到確診，在防疫旅館約住過2晚才到醫院進行隔離，其他個案入住時間分別為11月20日至12月2日，也就是案16768入住同時期，其餘個案都已住在該樓層。

羅一鈞表示，經比對案16768與先前境外移入個案序列，相符病毒株大多來自越南，初判12月3日入住這間防疫旅館、自越南入境的40多歲本國籍男性（案16768），為整起群聚的疑似感染源。但到底是誰傳給誰，仍要進一步釐清與更多資料才能判定。

羅一鈞表示，這8例個案入住時間皆有重疊性，但5樓個案（案16872）Ct值高，初步研判為時陰時陽階段，與這起群聚關聯性低，8樓個案（案16862）Ct值為20.2，與群聚關聯性待釐清。

鄭文燦指出，目前共匡列37名防疫旅館員工、11月22日入住的旅客共有321人，員工全數採檢陰性，旅客有292人結果出爐，其中有3人陽性。

鄭文燦指出，有關防疫旅館的安全管理，已經針對指揮中心的要求，已調閱旅館監視錄影器做地毯式調查，目前尚未發現異常，該旅館預計要進行3次以上的環境採檢，確認安全後才能恢復營運。

桃園市衛生局長王文彥表示，由於這名個案於自主健康管理期間確診，已進入社區幾天，外出都單獨或跟家人，已匡列16名社區接觸者，包含家人6人、朋友10人，去過的地方都已經消毒，目前採檢均陰性。另外，由於足跡可以掌握，不會公布。

王文彥也說，這幾天都在積極調查該防疫旅館環境，是否是因為人為造成感染，但目前為止，監視錄影器內容還沒看出異常，也不排除是環境污染或是空調，目前都還不能確定。