搶攻元宇宙！LINE宣布成立NFT平台LINE NEXT　美國南韓設立營運據點

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) LINE成立滿10年，宣布成立NFT平台LINE NEXT，並將於南韓美國設點。

LINE總部今（16）日宣布成立LINE NEXT，將專注於創新技術並擴大發展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，分別於南韓與美國設立公司營運據點；其中，南韓據點將專注全球NFT平台策略與計畫，美國據點則著重發展與經營NFT平台業務。

新聞稿指出，LINE NEXT將發揮LINE在拓展全球服務和區塊鏈技術的豐富經驗與專業知識，以LINE區塊鏈與NFT業務為基礎，打造全新且易於操作的NFT交易平台，支援全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以利一般用戶交易NFT。

LINE NEXT執行長將由LINE Biz Plus 執行長暨LINE App Products與LINE Fintech Company產品長高永受擔任，LINE Tech Plus執行長金佑奭則被任命為業務總監。

高永受表示：「NFT的技術架構將顛覆既有的數位版圖，全面創新用戶體驗，包括從內容、遊戲、社群到商務面向。LINE現在將攜手全球夥伴，以同樣的專注力投注在令人興奮，全新的NFT領域，而韓國辦公室將專注在全球NFT平台策略，美國辦公室則聚焦在NFT業務。」

NFT（非同質化代幣）是一種獨一無二的數位資產，運用區塊鏈技術來追蹤所有權。從LINE Blockchain Lab團隊成立以來，LINE已成功發行加密資產LINK，並在日本經營LINE BITMAX，及在全球經營BITFRONT加密資產交易所。

此外，區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers，在日本試行Beta版的NFT市場，讓用戶能在LINE BITMAX Wallet中交易NFT，迄今已在IP，內容，遊戲等多元領域上發行超過130萬個NFT。