【斷交5日翻臉無情】尼加拉瓜不留台大使過聖誕 台灣外交部比照辦理

台灣與尼加拉瓜斷交，往日友好，現下翻臉堪比翻書。（圖／ 中央社） 台灣與尼加拉瓜斷交，往日友好，現下翻臉堪比翻書。（圖／ 中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）尼加拉瓜於本月10日棄台投中，當地媒體14日揭露，尼國總統奧蒂嘉火速簽署法令，取消與我國的自由貿易協定（FTA），要求我國大使館人員聖誕節前撤離，外交部今（16）日下午證實該消息，基於平等原則，同樣要求對方在兩週內離台。

尼加拉瓜《新聞報》（La Prensa）14日報導，棄台投中的尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）鐵了心要與台灣斷個乾淨，火急火燎地在國會通過緊急簽署法令，廢除與台灣之間簽定的所有協議，其中包含2006年生效的自由貿易協定、2012年生效的台灣外交人員簽證豁免令以及與台灣的銀行之間的貸款協議。

「本法令的目的是廢除尼加拉瓜共和國與台灣在2021年12月9日之前簽署的協議或其他文書，令其無任何法律價值或法律效力，」內容如此寫道。

該項法令以80票贊成、0票反對、4票棄權以及7票出席壓倒性通過，91名國會議員中有70名是親獨裁政權、效忠奧蒂嘉。

台灣外交部發言人歐江安稍早證實，尼加拉瓜政府日前在與我國駐尼國大使館協商撤館過程中，已「口頭要求」我國駐尼國大使館及技術團團人員在12月23日前撤離尼國。

歐江安強調，基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時透過我國駐尼國大使館要求尼國政府依據國際慣例，保護我國在尼加拉瓜人員的安全，並給予行政作業便利。

外交部於本年12月10日發布聲明，自同日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，歐江安指出，目前我國駐尼國大使館正在進行撤館事宜，大使館與技術團人員將在完成任務後儘速離開尼國。

台尼雙邊自由貿易協定，源自2004年8月簽署的台尼自由貿易協定諮商架構文件，後於2006年6月16日簽署協議，2008年1月1日生效。經濟部10日表示，據FTA規定，須由締約方通知後180天後才會失效，斷交當日未接獲尼方通知。截自截稿前，經濟部尚未進一步做出回應。

《新聞報》指出，2007年，尼國對台灣的出口貿易額為1010萬美元，在自由貿易協定的關稅優惠加持下，2008年增長至8280萬美元，據我國國貿局數據，2020年瓜國出口台灣貿易額已上升至1.435億美元。儘管台灣是尼國在亞洲最大的出口市場，但尼國僅佔台灣2020年進口總值的千分之幾。