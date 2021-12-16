命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）2021年進入倒數，即將邁入新的西元及農曆年，2022歲次壬寅年是生肖屬虎者的本命年、屬猴沖太歲、屬豬破太歲、屬蛇刑太歲，皆因「犯太歲」各有其影響，命理老師湯鎮瑋在新書《2022福虎生風開運農民曆》提供因應之道。

湯鎮瑋指出，破太歲總稱「犯太歲」，各有其影響，無論是哪一種，皆代表運勢波折多變，建議「他人閒事莫得管，防備自己得安然」的大原則，「虎兒以不變應萬變，猴兒低調做人行事，蛇兒謙虛不貪求，豬兒少管是非閒事」，並且建議赴附近廟宇安奉太歲星君、為全家點上一盞光明燈安太歲，保一年平安；若不方便外出人潮擁擠處，網路上也有宮廟網站提供安太歲服務。

生肖屬虎的人在壬寅年是本命年，在自己的本命年裡各方面運勢多會受影響，因為本命年情緒起伏大，易焦躁、覺得煩惱倍增或不順，過程中難免有摩擦。湯鎮瑋提醒，虎兒在2022年勿操之過急，易做出錯誤判斷，避免本命值太歲帶來不利的影響。

沖太歲的猴兒，「逢沖則動，運勢反覆，宜低調行事，應時而行」。湯鎮瑋提醒這一年猴兒易有奔波勞碌，容易發生意外、流血、傷亡及破財等事故，如處理不當，財運、事業、感情、家宅皆會受到較大的影響，處理事務需步步為營，凡事不要太計較，外出旅遊更要特別留意，當心易有意外之災。

屬蛇者這一年影響雖不若值太歲及沖太歲明顯，但仍是吉凶互現的一年，縱使有好運庇護，仍不可得意忘形，此時更要謙卑以待，勿逞一時口舌之快，造成無可挽回的錯誤，方可解危為貴。

屬豬者2022年破太歲，在犯太歲之中影響力最小，不利人際往來，所以最容易出現人緣問題，易因人事恩怨事情而煩惱費神；全年須防是非破財，勿管閒事，免得無謂災害而引起官方訴訟。

另外，湯鎮瑋在新書中也提到外界常有疑惑，犯太歲那一年可不可以買房或買車？他指出，把握幾點原則也是可進行重要交易：切勿心急，謹記「急事緩辦」，簽約時更要留意合約內容，避免合約陷阱受騙。