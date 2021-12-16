LINE台灣年度原創貼圖排行榜揭曉！前5名創作者10年超過4.5億入賬

LINE台灣於今(16)日公布貼圖年度榜單，多元的貼圖種類反映疫情當下用戶心理(圖/LINE台灣) LINE台灣於今(16)日公布貼圖年度榜單，多元的貼圖種類反映疫情當下用戶心理(圖/LINE台灣)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)LINE台灣於今(16)日公布貼圖年度榜單，揭曉十大原創貼圖及五大官方貼圖排行榜，前五名創作者銷售額破4.5億元。

LINE貼圖於今年邁入10週年，創作者人數已達65萬人，創作者平均累計銷售額同步成長，TOP 10達3.1億元，TOP 5則突破4.5億元。

五大原創主題排行第一名為「白爛貓6☆花火節☆」，第二名「鯊魚先生6.0」，季軍為「胖鯊魚鯊西米」，「吐司鴨鴨」及「太空中的塗鴉內特」搶下第四及第五五。

至於十大原創貼圖，「白爛貓」人氣依舊排第一，「晴天P莉」與「小圓帽」，分別搶下亞軍與第9名，「胖鯊魚鯊西米」衝到第3，「野生喵喵怪」，「變種吉娃娃」，「爛爛人」，以及「貓貓蟲-咖波」，則佔領第4到第7名。



十大原創貼圖排名

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，觀察到海中的狠角色-鯊魚異軍突起，其中圓滾滾的可愛胖鯊魚「鯊西米」，今年首次入榜就一舉衝到第三名，鯊西米更是最新的11月銷售榜冠軍，正式進入LINE貼圖名人堂。

官方貼圖最受歡迎的為「好想兔」打敗排名第二的「BROWN & FRIENDS」拿下第一，「白爛貓」蟬聯冠亞季軍寶座，第4名與第5名則分別由「貓貓蟲-咖波」與「豆卡頻道」拿下。

呂苔君說，「大家一起來創作BROWN & FRIENDS！」跨IP貼圖創作活動都引爆無限創意，例如消極男子所創作的「消極 BROWN & FRIENDS」，以八點檔戲劇化風格見長的栗鼠丼，讓雷納德成為主角的Salt&Finger，以「白色的玩意」畫風結合熊大兔兔的Kimi Bro.，讓BROWN & FRIENDS都嗨起來的兔大王，以及讓熊大進入點陣宇宙的lyt_arts，都在本次創作活動受到用戶喜愛，非常吸睛。

呂苔君透露，官方貼圖今年還吹起動漫風，日本爆紅到台灣的「鬼滅之刃」聲量非常的高，貼圖的推出也吸引鐵粉入手，另外在影像呈現領域知名的網路紅人，以大眾熟悉的口頭禪、具特色的形象推出貼圖(例如有聲彈！噓星聞Ｘ鳳梨鼠薯)，不僅更貼近用戶獲得絕佳的銷售成績，也增加自媒體的聲量，成為目前主流趨勢之一。

此外，原創主題除了大吹鯊魚風以外，也有越來越多以「風景」為題，色塊搭配的「簡約設計」而受到青睞，此類風格作品佔原創主題前300名的10%銷售。風景方面，選擇富士山為主題的用戶有增加的趨勢，疫情下無法出國，想到日本旅行的心情也反映在用戶購買的選擇上，而莫蘭迪色、簡約色塊、漸層色彩也是今年用戶愛用的風格之一，呈現出更多元的主題風格。



LINE貼圖10年以來，創作者平均累計銷售額TOP 10突破3.1億元



跨IP畫熊大

以上圖片由LINE台灣提供