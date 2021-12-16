北台灣2022鐵道馬拉松接力賽　破天荒完賽物毛巾、獎牌七棒各藏驚喜

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）全台灣唯一結合了觀光、鐵道、路跑的「新北市鐵道馬拉松接力賽」即將來到第7屆，連年報名隊伍數不斷飆破紀錄，第7屆甫開放報名不到一個月，就有700隊確定參加，2022年鐵道馬的完賽禮更有別以往，依各棒名稱及完賽景點，設計不同的毛巾與獎牌，因此更具紀念價值。

新北鐵道馬拉松接力賽賽道橫跨雙溪、貢寮二個行政區，除了知名的福隆沙灘外，賽道沿線還會經過舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街，參與者可以用雙腳慢慢欣賞、細細品味貢寮、雙溪小鎮的人文與靜謐。

新北市長侯友宜今（16）日出席記者會表示，今年千隊報名有望達標，主辦單位也祭出各式創意物資，吸引跑友參加。

主辦單位表示，這回完賽禮，每人拿到的皆是自己負責棒次的代表款，此外，延續往年組合式獎牌設計，第七屆更將各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印呈現於每一棒的完賽獎牌上，讓新北鐵道沿途美景隨身帶著走，每項完賽物資吸睛度、收藏性再創新高，要讓第七屆追友的完賽時刻，驚喜不間斷。

延續第六屆大獲好評的隱藏版隊友組，在第七屆力邀了全新陣容重磅登場，包括知名運動Youtuber梁哲睿Jerry、三重箭歇團總教練黃崇華、跑界小清新吳敏、外景女鐵人段慧琳、萬金石新科亞軍周庭印、光頭教練李翰暄、小旋風鄭瑞竹、運動網紅李詹瑩、玉兔女神游雅君、追夢女俠陳宇璿以及變裝組代表的貓女姐接Vita等11位隱藏版隊友神助攻，與追友一同共襄盛舉追火車，一起賽後狂歡，2022年4月17日的終點將是眾星雲集。



（新北市觀光局圖片）

更有趣的是，適逢第7屆的追火車，主辦單位以LUCKY 7的幸運數字為核心，首創「幸運星成績獎」，在16日記者會中抽出的7隊幸運名次並保密，直到所有完賽隊伍名次全數產出後才會公布，獲得幸運名次的隊伍即可獲得AKIWEI太陽眼鏡、Compressport中空帽、GA黃金甲葉黃素果凍及在地完賽慶功宴等精美獎項，只要完賽就有中獎機會，這是一個無關資歷、實力、耐力的獎項，增添整體賽事趣味性。

除了幸運星等好禮，福容大飯店今年依舊義氣相挺贊助變裝組前3名獲獎隊伍Villa及海景房。主辦單位本屆還特別與注腳雙溪等在地業者合作，推出追火車客製餐點及伴手禮，希望跑友能於賽後派對品味及認識在地小農的佳餚、料理及特產。並賽前規劃兩場旅跑深度體驗活動，包含在地導覽及手作課程，讓追友不僅是參與賽事，還能夠體驗周邊特色景點，2022鐵道馬將讓所有的參賽者體驗不一樣的運動旅遊。

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（新北市觀光局圖片）