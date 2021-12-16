法國訪團拜會蔡英文 戴扈傑：台法友好、合作萬歲

法國國民議會友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）率訪團，於今（16）日上午拜見總統蔡英文。 法國國民議會友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）率訪團，於今（16）日上午拜見總統蔡英文。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）由法國國民議會前議長戴扈傑領軍的跨黨派訪團，今（16）日上午前往總統府赴拜會總統蔡英文，蔡英文盼法國能帶領歐盟，持續推動與台洽簽雙邊投資協定（BIA）；戴扈傑則希望雙方能在半導體及清潔能源製造、氣候變遷議題以及新冠抗疫上發展合作。

友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）在總統府府發表公開談話，稱訪團代表法國國民議會的5個政團，他所發起的挺台參與國際組織決議案，議會中的9個政團有7個投下贊成票，法國政府在國民議會中也有正面的發言，重申其鼓勵有建設性區域對話的政策以維護台海的和平與穩定。

戴扈傑表示，希望台法之間能發展富有成效的合作，在經濟合作方面，包含半導體及清淨能源的生產。另外，在國際機構層面，乃至在雙方內部能夠合作因應氣候變遷的挑戰，在新冠肺炎抗疫上和相關合作的討論也至關重要。

他指出，法國友台小組不僅關心公共政策，也為加強法國國會議員與台灣政界間的人際關係，這也是為何法台合作，也考量到台灣公民社會的活力，這項合作也建基於30年前這片土地上所展開的民主轉型所取得的顯著成功上。

戴扈傑表示，「透過自由透明的選舉、獨立自由的新聞、思想言論自由、結社自由來表達政治的多元化，是我們共同擁有的價值觀」，並稱訪團為發展具有效益的合作以及關注和平議題而來，最後戴扈傑也祝福「台法友好、合作萬歲」。

蔡英文在談話中表示，今年是「台法關係突飛猛進的一年」，國參議院與國民議會分別在5月、11月都首次通過友台決議支持台灣的國際參與，深刻體會感受到法國國會挺台強大的能量。

蔡英文指出，過去幾年台法交流非常密切，包括在經貿、防疫、科技以及能源等領域都有豐碩的合作成果，現在面對後疫情時代的挑戰，相信台法在供應鏈重組、網路安全以及科技新創領域都會有更多合作的機會。

明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，蔡英文強調，期待在法國帶領下的歐盟能夠持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣與歐盟新的合作關係。

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