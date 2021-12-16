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瑞士核准「安樂死座艙」僅5分鐘讓人失去知覺無痛死亡

當安樂死座艙充滿氮氣時，氧氣在短短30秒內就會從21%減少到1%，人則會在大約5-10分鐘內因缺氧、低碳酸血症、缺氧和二氧化碳而失去知覺並死亡。

By 台灣英文新聞
2021/12/16 12:11
協助安樂死的「Sacro膠囊艙」最快將於2022年在瑞士被使用。（圖/Sacro官網）

協助安樂死的「Sacro膠囊艙」最快將於2022年在瑞士被使用。（圖/Sacro官網）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）安樂死一直是各國高度爭議議題，瑞士為目前全球9個通過合法安樂死法案的國家之一，近期該國更核准「安樂死座艙」，只要進入該機器的患者只需5分鐘就能安然離世，無痛且有尊嚴的死亡。

安樂死前組織Exit International的創始人兼董事菲利普（Philip Haig Nitschke）被稱為「協助自殺界的馬斯克」（the Elon Musk of assisted suicide），他幾年前以3D列印發明了一款「Sacro膠囊艙」，不過一直沒有被授權，如今瑞士終於核准此機器，最快將於2022年供民眾使用。

根據媒體，當「Sacro膠囊艙」充滿氮氣時，氧氣在短短30秒內就會從21%減少到1%，人則會在大約5-10分鐘內因缺氧、低碳酸血症、缺氧和二氧化碳而失去知覺並死亡。

全世界包含瑞士、加拿大、紐西蘭、哥倫比亞，以及澳洲2州、美國9州等地都已合法化安樂死療程，不過許多安樂死療程都需要患者以外的人來操作，若使用這個「Sacro膠囊艙」，患者就能直接一鍵決定何時、何地結束生命。

目前「Sacro膠囊艙」的最終外觀和功能仍在設計中，菲利普希望能將這台機器最後能陪伴患者，到世界各地最美好的風景前，結束自己人生的旅途。

為了表明安樂死患者意願以避免其他問題，菲利普也強調在使用「Sacro膠囊艙」之前，將會有一個能與外界交流的鏡頭，來記錄患者對此療程的同意。此外，菲利普也希望患者在進行精神病學分析時，不需要醫生在場。
安樂死
瑞士

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