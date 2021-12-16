〈時評〉1218公投揭曉後　侯友宜、蘇貞昌將成藍綠最大箭靶

四大公投案的結果揭曉後，不僅公投內容左右政策方向，更重要的是藍綠都急著找「戰犯」，民進黨政府以行政院長蘇貞昌的位置首當其衝，藍營的最大箭靶以新北市長侯友宜為首，這兩人都將面臨腹背受敵的龐大壓力。
到了公投最後階段，藍綠拚命催動基本盤，民進黨政府希望擋下公投案，國民黨陣營則力求四大公投案全部過關。雖然國民黨為避免拉高對立姿態，最近已不再提及是對行政院長的信任投票，但可以預期的是，只要任何公投案闖關成功，國民黨勢必會發動新一波攻勢，要求蘇貞昌下台。
然而，渴望蘇貞昌去職的不只是在野黨，包括民進黨自己人同樣磨刀霍霍，因為蘇貞昌在位置上太久，早已引發黨內其他派系不滿，過去一年，不少人將砲口朝內、對準蘇貞昌，這一次逮到機會，肯定會再度捲土重來，不會輕易放過蘇貞昌。
藍營方面，從公投開始加溫後，重啟核四公投在國民黨內一直存有不同意見，像是侯友宜一直不願意在公投上表態，甚至也沒有出席國民黨主辦的宣講會，因此，重啟核四公投發起人黃士修、新黨市議員侯漢廷等人，陸續都將矛頭射向侯友宜。只不過，對侯友宜最傷的批評，仍是來自於黨內的攻訐。
例如，國民黨議員徐巧芯直接嗆聲說，她若是國民黨主席，2022年絕不會提名侯友宜。前總統馬英九這幾天也不斷公開喊話，表示他期待侯友宜能在最後的階段站出來「四個都同意」。
侯友宜當然明顯感受到壓力，所以前幾天才會在臉書上發表千字文，呼籲應讓人民自由選擇，他並且對黨內喊話，希望公投不要搞到像選舉一樣的衝突、對立，應該是就事論事，但怎麼演變為非友即敵？
侯友宜的文章，原本目的是希望黨內止戰，沒想到卻引來更多戰火，藍營有愈來愈多人拚命向他射箭，一時之間，不論公投結果如何，侯友宜都已成為泛藍陣營的頭號戰犯。
侯友宜是為新北市民發聲，當然有他的政治考量，但侯友宜會成為眾失之的，是他擋了別人的政治前程，所以藍營有許多人希望侯友宜慘跌一跤，自然借力使力，利用這次公投好好批鬥侯友宜一番。
所以，公投結果影響的不只有政府政策，還有暗潮洶湧的藍綠政治人物攻防。