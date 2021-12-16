〈時評〉1218公投揭曉後　侯友宜、蘇貞昌將成藍綠最大箭靶

4大公投18日投票，公投綁大選公投案領銜人、國民黨立委江啟臣（左2），反萊豬公投案領銜人、國民黨立委林為洲（右），以及三接遷離公投領銜人潘... 4大公投18日投票，公投綁大選公投案領銜人、國民黨立委江啟臣（左2），反萊豬公投案領銜人、國民黨立委林為洲（右），以及三接遷離公投領銜人潘忠政（左）、重啟核四公投領銜人黃士修（右2），12月3日上午首次合體舉行記者會，高喊「行政不中立，公帑擋 民意，1218公投護民主」。 中央社檔案照片

四大公投案的結果揭曉後，不僅公投內容左右政策方向， 更重要的是藍綠都急著找「戰犯」， 民進黨政府以行政院長蘇貞昌的位置首當其衝， 藍營的最大箭靶以新北市長侯友宜為首， 這兩人都將面臨腹背受敵的龐大壓力。

到了公投最後階段，藍綠拚命催動基本盤， 民進黨政府希望擋下公投案， 國民黨陣營則力求四大公投案全部過關。 雖然國民黨為避免拉高對立姿態， 最近已不再提及是對行政院長的信任投票，但可以預期的是， 只要任何公投案闖關成功，國民黨勢必會發動新一波攻勢， 要求蘇貞昌下台。

然而，渴望蘇貞昌去職的不只是在野黨， 包括民進黨自己人同樣磨刀霍霍，因為蘇貞昌在位置上太久， 早已引發黨內其他派系不滿，過去一年，不少人將砲口朝內、 對準蘇貞昌，這一次逮到機會，肯定會再度捲土重來， 不會輕易放過蘇貞昌。

藍營方面，從公投開始加溫後， 重啟核四公投在國民黨內一直存有不同意見， 像是侯友宜一直不願意在公投上表態， 甚至也沒有出席國民黨主辦的宣講會，因此， 重啟核四公投發起人黃士修、新黨市議員侯漢廷等人， 陸續都將矛頭射向侯友宜。只不過，對侯友宜最傷的批評， 仍是來自於黨內的攻訐。

例如，國民黨議員徐巧芯直接嗆聲說，她若是國民黨主席，2022 年絕不會提名侯友宜。前總統馬英九這幾天也不斷公開喊話， 表示他期待侯友宜能在最後的階段站出來「四個都同意」。

侯友宜當然明顯感受到壓力，所以前幾天才會在臉書上發表千字文， 呼籲應讓人民自由選擇，他並且對黨內喊話， 希望公投不要搞到像選舉一樣的衝突、對立，應該是就事論事， 但怎麼演變為非友即敵？

侯友宜的文章，原本目的是希望黨內止戰，沒想到卻引來更多戰火， 藍營有愈來愈多人拚命向他射箭，一時之間，不論公投結果如何， 侯友宜都已成為泛藍陣營的頭號戰犯。

侯友宜是為新北市民發聲，當然有他的政治考量， 但侯友宜會成為眾失之的，是他擋了別人的政治前程， 所以藍營有許多人希望侯友宜慘跌一跤，自然借力使力， 利用這次公投好好批鬥侯友宜一番。

所以，公投結果影響的不只有政府政策， 還有暗潮洶湧的藍綠政治人物攻防。