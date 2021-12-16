台灣青少年第2劑BNT今開打　若出現胸痛、心悸、呼吸急促盡速就醫

12到17歲青少年第2劑COVID-19疫苗於12/16起陸續開打。 12到17歲青少年第2劑COVID-19疫苗於12/16起陸續開打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）12到17歲青少年第2劑BNT疫苗於今（16）日起陸續開打，由各縣市自行安排校園接種期程，據了解，台北市、台中市與宜蘭縣於今日率先開打，新北市、苗栗縣、南投縣於17日開打，其他縣市多為20日後開打。

考量年輕男性接種BNT疫苗後，可能出現罕見心肌炎、心包膜炎副作用，其中又以第2劑發生機率較高，因此指揮中心11月10日下令暫緩施打。但因應春節疫情風險及新變異株Omicron威脅，指揮中心依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論後於11月29日建議，12到17歲青少年已接種第1劑BNT疫苗，且無發生嚴重不良反應者，在兩劑間隔12週以上應接種第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。

根據衛生福利部疾病管制署12月公布的「BioNTech （BNT162b2） COVID-19 疫苗學生接種須知」，除提醒接種禁忌和注意事項外，也特別以粗體和紅字標明，青少年接種mRNA 疫苗後可能出現罕見且多數為輕微的心肌炎、心包膜炎，且第2劑發生率高於第1劑；30歲以下男性發生率較女性及其他年齡層男性高。

接種須知強調這類心肌炎、心包膜炎發生率極低，且臨床預後多數良好。但仍提醒學生接種後28天內，若有疑似症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸 （ 心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥（ 昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（ 例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。