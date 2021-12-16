台灣波蘭經濟合作會議　聚焦電動車與智慧城市 深化雙邊產業合作

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華民國國際經濟合作協會（國經協會）14日在台北舉行「第17屆台波(蘭)經濟合作會議」，台波雙方現場及線上與會者逾百人，會中聚焦智慧城市及電動車產業佈局與合作。

經濟合作會議由國經協會副理事長歐陽禹與波蘭商會主席 Andrzej Arendarski共同主持，台灣駐波蘭代表處大使陳龍錦、波蘭臺北辦事處代表Cyryl Kozaczewski、經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉擔任致詞嘉賓，雙方互動氣氛熱絡。

電動車逐漸成為產業發展重點，隨著歐盟及各國政府制定相關政策，各大國際車廠更加速其電動車產業未來佈局。而發展電動車成為波蘭政府重點項目之一，並預定在2025年達到100萬輛的目標，且波蘭在發展電動巴士有豐富的經驗和成就，可望於2025年成為歐洲第3大電動巴士車隊的營運國家。而在智慧城市領域，波蘭最常實施的解決方案包括：智能停車場、城市照明、即時交通監控、公共空間監控等，近來陸續推動數位化的智慧城市項目如：大數據、物聯網、人工智慧等相關創新。我國資通訊產業發達，軟硬體製造技術先進，台灣可伺機加強與波蘭在智慧城市業者之交流合作。

本次會議電動車議題台方講者包括車輛研究測試中心及東元電機；波方則邀請波蘭商會電動車委員會和EvoBus Polska，會中雙方針對各自業務及電動車發展趨勢分享台波供應鏈國際合作的可能性。智慧城市議題台波雙方分別邀請智慧城市公司、波蘭羅茲大學城市與區域管理系，以及波蘭軟體公司Stepwise擔任講者，針對台波智慧城市商機進行簡報與討論。

兩國經濟合作會議自開辦至今26年來，歷屆互動深獲雙方政府與企業高度支持及積極參與，為雙邊業界之重要交流平台。此次因疫情影響未能舉辦實體雙邊會議，但透過線上會議，打破疫情與時空限制，促進台、波雙方產業專家交流，增進雙方產業合作機會。



電動車與智慧城市講者合影，第一排左至右：車輛研究測試中心產業合作部尹照錦經理、東元電機行銷業務處整合行銷中心資深經理Mr. Kenn Watnick、波蘭商會電動車委員會主席Mr. Janusz Grądzki。第二排左至右：波蘭EvoBus Polska城市公車銷售和公共採購部副主任Mr. Alexander Skrzypczak智慧城市股份有限公司 焦國安執行長羅茲大學城市與區域管理系Dr. Dorota Fernandez。下排中：Mr. 波蘭Stepwise執行長Mr. Krzysztof Szukiec。（國經協會提供）