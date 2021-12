【牛不喝水強按頭?】不甩駐中使館更名憤撤員 立國外長：違反維也納外交關係公約

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合外電報導) 立陶宛昨(15)日證實駐中外交人員已全數撤離北京,今(16)日立國外交部說明,因中國當局要求將使館更名為「代辦處」,且人員證件皆需重辦否則將被撤銷,基於人身安全考量因而撤離當地,仍將以遠距辦公提供領事服務,並持續與中國展開協商。

立陶宛外交部15日的聲明中指出,已召回駐中大使館臨時代辦契雅佩涅(Audra Čiapienė)進行磋商,大使館將以遠距形式提供有限服務。目前雙方正就兩國外交外交機構在對方境內運作的「技術問題」展協商,立國將持續對話,爭取全面恢復使館營運。

After the unilateral decision by Beijing to rename the #Lithuanian Embassy in China and to recall all ID cards of its personnel, the Embassy staff will continue working remotely from Vilnius until the situation is assessed and the decision is found