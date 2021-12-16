【牛不喝水強按頭?】不甩駐中使館更名憤撤員 立國外長：違反維也納外交關係公約

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今（16）日表示，中國要求使館更名「代辦處」，違反維也納外交關係公... 立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今（16）日表示，中國要求使館更名「代辦處」，違反維也納外交關係公約。（圖取自twitter.com/LithuaniaMFA）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導） 立陶宛昨（15）日證實駐中外交人員已全數撤離北京，今（16）日立國外交部說明，因中國當局要求將使館更名為「代辦處」，且人員證件皆需重辦否則將被撤銷，基於人身安全考量因而撤離當地，仍將以遠距辦公提供領事服務，並持續與中國展開協商。

立陶宛外交部15日的聲明中指出，已召回駐中大使館臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė）進行磋商，大使館將以遠距形式提供有限服務。目前雙方正就兩國外交外交機構在對方境內運作的「技術問題」展協商，立國將持續對話，爭取全面恢復使館營運。

After the unilateral decision by Beijing to rename the #Lithuanian Embassy in China and to recall all ID cards of its personnel, the Embassy staff will continue working remotely from Vilnius until the situation is assessed and the decision is found — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) December 15, 2021

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今日向當地媒體聲明，撤離人員不等同於關閉大使館，並強調北京要求立國大使館更名的方案與立陶宛國內法規不符。

藍斯柏吉斯指出，在未經對方同意的情況下，一國企圖更改另一國具主權意涵的名稱，已違反維也納外交關係公約（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。根據維也納外交關係公約第2條，國與國間外交關係及常設使館之建立，以協議為之。

藍斯柏吉斯表示，相關爭議讓立國駐中人員的居留身分出現「詮釋空間」。

立國官員向中央社透露，按立陶宛外交事務相關法規，並無具體條文可作為政府順應中方更名要求的法律基礎，即便改為線上營運，該機構仍是立陶宛駐中國「大使館」，直到雙方能達成協議為止。

立國外交部也向中央社證實，所有駐中人員已於15日離開北京，預計16日便可回到首都維爾紐斯（Vilnius）。該部也澄清關於外交人員遭當局脅迫的傳聞，直指主因為改名「代辦處」的分歧，以及隨之而來的駐中人員證件效力問題，引發人身安全疑慮。

立陶宛大學（Vilnius University）國際關係暨政治學研究所教授楊內里烏納斯（Tomas Janeliūnas）透過中央社指出，藍斯柏吉斯的發言一方面為雙邊對話保留空間，另一方面也凸顯中國當局不應強迫他方接受片面作為。

立陶宛決議與台灣深化關係，讓「台灣代表處」落腳首都後，遭中國複合式漸進打壓，先於8月上旬要求召回雙方大使，隨後再政治、經濟、文化等層面持續施壓，在11月18日駐立陶宛台灣代表處正式設立後，中國不出數日便片面降級雙邊關係，至維也納外交公約最低等級的「代辦」級。