Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【牛不喝水強按頭?】不甩駐中使館更名憤撤員 立國外長：違反維也納外交關係公約

外交部長藍斯柏吉斯強調，撤離人員不等同於關閉大使館，北京要求立國大使館更名的方案與立陶宛國內法規不符。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/16 10:23
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今（16）日表示，中國要求使館更名「代辦處」，違反維也納外交關係公...

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今（16）日表示，中國要求使館更名「代辦處」，違反維也納外交關係公...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導） 立陶宛昨（15）日證實駐中外交人員已全數撤離北京，今（16）日立國外交部說明，因中國當局要求將使館更名為「代辦處」，且人員證件皆需重辦否則將被撤銷，基於人身安全考量因而撤離當地，仍將以遠距辦公提供領事服務，並持續與中國展開協商。

立陶宛外交部15日的聲明中指出，已召回駐中大使館臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė）進行磋商，大使館將以遠距形式提供有限服務。目前雙方正就兩國外交外交機構在對方境內運作的「技術問題」展協商，立國將持續對話，爭取全面恢復使館營運。

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今日向當地媒體聲明，撤離人員不等同於關閉大使館，並強調北京要求立國大使館更名的方案與立陶宛國內法規不符。

藍斯柏吉斯指出，在未經對方同意的情況下，一國企圖更改另一國具主權意涵的名稱，已違反維也納外交關係公約（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。根據維也納外交關係公約第2條，國與國間外交關係及常設使館之建立，以協議為之。

藍斯柏吉斯表示，相關爭議讓立國駐中人員的居留身分出現「詮釋空間」。

立國官員向中央社透露，按立陶宛外交事務相關法規，並無具體條文可作為政府順應中方更名要求的法律基礎，即便改為線上營運，該機構仍是立陶宛駐中國「大使館」，直到雙方能達成協議為止。

立國外交部也向中央社證實，所有駐中人員已於15日離開北京，預計16日便可回到首都維爾紐斯（Vilnius）。該部也澄清關於外交人員遭當局脅迫的傳聞，直指主因為改名「代辦處」的分歧，以及隨之而來的駐中人員證件效力問題，引發人身安全疑慮。

立陶宛大學（Vilnius University）國際關係暨政治學研究所教授楊內里烏納斯（Tomas Janeliūnas）透過中央社指出，藍斯柏吉斯的發言一方面為雙邊對話保留空間，另一方面也凸顯中國當局不應強迫他方接受片面作為。

立陶宛決議與台灣深化關係，讓「台灣代表處」落腳首都後，遭中國複合式漸進打壓，先於8月上旬要求召回雙方大使，隨後再政治、經濟、文化等層面持續施壓，在11月18日駐立陶宛台灣代表處正式設立後，中國不出數日便片面降級雙邊關係，至維也納外交公約最低等級的「代辦」級。
立陶宛
藍斯柏吉斯
外交人員
外交協商
外交撤離
代辦處
大使館降級
維也納外交關係關係公約

相關新聞

立陶宛宣布召回駐中國臨時代辦等19人　台灣外交部：謹向立陶宛政府表達最崇高敬意
立陶宛宣布召回駐中國臨時代辦等19人　台灣外交部：謹向立陶宛政府表達最崇高敬意
2021/12/15 21:28
立陶宛企業進軍台灣 預計明年春天PCHome開賣
立陶宛企業進軍台灣 預計明年春天PCHome開賣
2021/12/15 10:15
立陶宛挺台灣遭中國經濟制裁　外交部最新聲明嚴正譴責不當打壓
立陶宛挺台灣遭中國經濟制裁　外交部最新聲明嚴正譴責不當打壓
2021/12/10 15:30
波羅的海三國議員訪台　外交部人員曝宴客原則：「義美小泡芙給爆」
波羅的海三國議員訪台　外交部人員曝宴客原則：「義美小泡芙給爆」
2021/12/09 20:55
美國副國務：中國霸凌台灣、立陶宛 將協助支持對抗脅迫
美國副國務：中國霸凌台灣、立陶宛 將協助支持對抗脅迫
2021/12/04 12:25