台北熊好券第2波來囉！ 12/20起登記意願

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為振興台北市受到本次COVID-19疫情影響的商家，「台北熊好券」自11月5日開跑迄今已累積超過250萬筆交易；北市府今（16）日正式宣布第二波台北熊好券意願登記開跑，自110年12月20日09:00起至12月30日24:00止，開放全台民眾以台北通APP進行意願登記，預計111年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。
台北市政府秘書長陳志銘表示，台北熊好券第一波使用期間為110年11月5日至111年1月2日24:00止，預估交易筆數至年底可達發行數的7成；第二波使用期間為111年1月3日至111年2月28日24:00止。
台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有5種票券，本次登記將採取5擇2的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間可以透過台北通APP點選喜愛的2種票券，除住宿券維持1000元額度外，其餘饗購券、藝文券、運動券及市集券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會。
（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為振興台北市受到本次COVID-19疫情影響的商家，「台北熊好券」自11月5日開跑迄今已累積超過250萬筆交易；北市府今（16）日正式宣布第二波台北熊好券意願登記開跑，自110年12月20日09:00起至12月30日24:00止，開放全台民眾以台北通APP進行意願登記，預計111年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。