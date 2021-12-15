台灣餐飲頻漲有疑慮？法務部：上游產品價格無波動 將稽查業者

知名餐廳鼎泰豐日前在官網宣布，11日起調整部分品項單價。（圖/中央社） 知名餐廳鼎泰豐日前在官網宣布，11日起調整部分品項單價。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近期連鎖餐廳如鼎泰豐、瓦城集團、SUBWAY及各個速食品牌紛紛喊漲，讓消費者對通膨有感，不過今（15日）法務部發表聲明，表示上游由國內供應的肉品、蔬果未有明顯價格波動，因此將查指標業者是否有不合理漲價作為。

根據法務部，由於近期民生餐飲頻傳漲價，然而國內供應之主要肉品、蔬果價格並未有明顯波動，判斷生產端與消費端之價格走勢有相當差異，因此本月10日已成立跨部會「物價聯合稽查小組」，針對指標性業者漲價作為進行稽查，避免不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷。

物價聯合稽查小組於下週起全面行動，優先針對近期已漲價，且具指標性的連鎖品牌業者，列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等。

至於如何稽查，法務部指出，小組將會請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價之合理性。另外，小組也會依食材供貨管道向上追溯到供應商、通路商、生產端，以找出不合理漲價或聯合壟斷的廠商。

若查緝出違法業者，將依循公平交易法第14條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦，並以罰鍰或刑罰來嚴懲不法。

法務部也呼籲業者，務必基於社會責任，配合政府穩定物價政策，切勿趁勢貪圖蠅利而觸法。