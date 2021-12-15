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澳洲拋Omicron疑慮 維持留學生、技術移民入境政策

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）霸氣表示，「身為全球疫苗接種率最高的國家之一，這代表我們可以對抗這件事，我們不必屈服於它。」

By 台灣英文新聞
2021/12/15 17:59
2021 年 11 月 30 日從新加坡出發的飛機降落在雪梨機場的國際航站樓。（圖／路透社）

2021 年 11 月 30 日從新加坡出發的飛機降落在雪梨機場的國際航站樓。（圖／路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）儘管國際間因Omicron變異株引發不少恐慌，澳洲衛生部長仍於今（15日）宣布，非澳洲籍國際學生、技術移民仍能按原定計劃入境，以提振受到新冠肺炎疫情兩年來的經濟打擊。

隨著各國專家對Omicron變異株的研究越深入，其影響性呼之欲出，世界衛生組織（WHO）12日表示，Omicron不容易引發重症，但傳染力確實比Delta強，對此，澳洲政府決定維持原訂計畫，讓國際留學生和技術移民入境。

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，面對國際研究顯示Omicron的症狀較輕微的事實，他持「謹慎樂觀」的態度，而澳洲也為迎戰Omicron作出準備，在國內出現首個Omicron病例後，將第二劑與第三劑疫苗之間的期間縮短了。

目前，澳洲已有近90%的16歲以上人口接種了兩劑疫苗，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前受訪時曾自信表示「我們將與這種病毒共存，我們不會讓它把我們拖回原來的位置」、「身為全球疫苗接種率最高的國家之一，這代表我們可以對抗這件事，我們不必屈服於它。」

根據路透社，每年國際學生為澳洲帶來約350億澳元（250億美元）的經濟價值，且能幫助企業填補許多臨時工作。官方數據顯示，截至10月底，有超過23萬名外國人，包括約 16萬名學生，已持有澳洲簽證。

不過澳洲人口最多的新南威爾斯州近期的數據指出，檔地記錄了1,360例新病例，是三個多月以來最多的單日確診數。自全球疫情開始，澳洲已記錄了約23萬名例病例和2千多例死亡。

新南威爾斯州衛生部長哈扎德 (Brad Hazzard) 警告，到1月底，單日感染人數恐會每天增加到2萬多人。
澳洲
Omicron
留學生
技術移民
新冠肺炎
重啟邊境

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更新時間 : 2021-12-15 20:03 GMT+08:00

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