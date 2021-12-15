以懷舊創新意 北富銀攜手舒國治打造「台北老照片有聲走廊」

北富銀市府分行「鎏金歲月-台北老照片有聲走廊」啟用當天，策展人舒國治親自蒞臨分行為客戶進行導覽。(照片由富邦金控提供) 北富銀市府分行「鎏金歲月-台北老照片有聲走廊」啟用當天，策展人舒國治親自蒞臨分行為客戶進行導覽。(照片由富邦金控提供)

隨著現代化和全球化趨勢，城市朝均質化發展， 許多珍貴的地方記憶和文化卻也逐漸湮沒在忙碌的都會生活中。 台北富邦銀行長期關注永續發展， 文化傳承更是推動永續不可或缺的一環， 為了引導民眾關注城市變遷，省思自身與土地的關聯， 北富銀特別邀請知名作家舒國治擔任策展人，在北富銀「市府分行」 打造獨具一格的「鎏金歲月-台北老照片有聲走廊」， 將分行空間創新轉換為文化載體，與客戶一起重溫舊日時光， 賦予分行嶄新人文價值，為文化永續共盡一分心力。

北富銀副總經理吳世勛表示，近來台灣各界相當關注永續發展， 其實除了大家熟悉的環境、經濟與社會外，聯合國教科文組織於20 18年發布《Culture for the 2030 Agenda》報告，提出「文化」也是推動永續發展的重要面向， 保存文化資產與活化傳承以促進社會環境朝向永續發展已成為國際共 識。文化永續不僅有助於維護生物及文化上的多樣性， 更能強化社會凝聚力與歸屬感，增進不同群體間對於文教、 氣候生態、能源等多方合作， 因此世界各國重要城市無不致力於文化傳承， 藉以奠定永續發展基礎。

為了給民眾更多親近文化之美的機會， 北富銀與知名作家舒國治攜手合作，將位於台北市政大樓的「 市府分行」樓梯廊道重新改造為「老照片有聲走廊」， 展示多幅珍貴的台北老照片， 從五十年代的西門町到六十年代的東區，搭配舒國治親自撰稿及錄製 的有聲導覽，從娓娓道來的掌故中發掘城市的記憶與底蘊， 在滄海桑田的街景裡，回顧我們自身與城市之間的關係， 也重新思索如何為保留更多美好而行動。

舒國治說明，台北是一個命運奇特、氣質不凡的現代城市， 尤其是觀看五、六十年代拍攝的老照片，十分有意思。 當時的台北在市容上、生活形態上、風土上皆呈現相當豐富的景象， 既有戰後的破舊，也能看到現代化的根基； 電影院放映著好萊塢的大片子，唱片行裡插播著西洋流行歌， 而二十分鐘路程外，卻又是大片可見的農村，水牛、池塘、 竹林與稻田，鴨糞陣陣，河水清淺。那種城市山林，或說半城半鄉， 是世界那些大城像巴黎、紐約、米蘭、倫敦都享受不到的， 是屬於台北人的珍貴回憶。

北富銀致力在地深耕，關注地方人文發展，除了市府分行的「鎏金歲 月-台北老照片有聲走廊」外， 也在全台各地結合當地文化推出多間特色分行， 例如體現艋舺風華的「桂林艋舺分行」，結合新竹傳統紙藝文化、坐 落於舊紙廠區的「竹南福祉分行」等， 民眾閒暇時不妨到這些特色分行走走，享受別具風味的文化洗禮。

為了引導民眾關注城市變遷，保存珍貴的在地記憶， 北富銀特別與知名作家舒國治合作在「市府分行」打造「鎏金歲月- 台北老照片有聲走廊」，將分行廊道空間創新轉換為文化載體， 為文化永續盡一分心力。(照片由富邦金控提供)