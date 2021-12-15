新北4家獲5星級製茶廠 品嚐冬茶正當時

新北市農業局輔導茶廠參與評鑑，坪林區鬍鬚茶園、 白青長製茶廠、上林製茶廠及三峽區正全製茶工廠，計4家榮獲農糧 署評鑑最優成績5星級優質製茶廠，今(15)日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜勉勵農友在製茶品質的用心，鼓勵大家放心喝好茶。

坪林區獲得5屆文山包種茶冠軍及今年度5星級廠茶製茶農王成意表 示，維持茶廠乾淨及整齊也讓自己工作時感到舒適，用心做就不難， 平時就維持茶廠整潔，也吸引民眾前來參觀茶園及茶廠， 自己秉持提供優質的製茶環境及茶品而持續努力。 三峽區正全製茶工廠李楊淑卿表示，茶廠持續堅持安全、衛生、品質 ，不定時將自行將茶葉送檢驗，也配合農業局茶菁抽驗， 藉此讓茶農時時刻刻記得少噴藥。茶廠從內而外充滿驚奇， 可實地走訪茶師製茶歷程與秘辛。

侯友宜表示，謝謝茶農在衛生安全上的堅持與努力， 經資格及實地兩階段層層審核，能獲得5星等榮耀的製茶廠， 實屬不易，亦能推廣消費者對茶品安全、衛生及品質的重視， 增進購賣臺灣茶的意願以及茶農收益，一同感受這份獲獎的喜悅。

今年農業局輔導本市有83家製茶廠參與「2021製茶廠(所)環 境衛生安全評鑑」，5星級製茶廠有坪林區鬍鬚茶園、 白青長製茶廠、上林製茶廠及三峽區正全製茶工廠計4家，4星級製 茶廠有三峽區天芳製茶廠及坪林區東成茶葉製茶廠計2家；3星級製 茶廠計29家；2星級製茶廠計30家；1星級製茶廠計18家。 參與評鑑茶廠需經多關考驗，如茶園生產、用藥管理、 茶菁原料管制、茶廠環境、人員衛生、機具清潔、公共安全、 加工動線流程及污染危害管控作為等項目， 由農糧署聘請產業經營與品質認驗證專家實地考評， 獲得星級標誌茶廠公開茶品生產加工者資訊於網站查詢， 以區隔外來進口茶，提高消費者買茶喝茶信心，形塑「臺灣名茶」 裡外兼備的優質形象。

新北市農業局長李玟表示，新北市已連續10年獲得全國製茶技術競 賽冠軍，透過本市各類製茶技術競賽、評鑑交流以及茶清方案， 致力提供優質、安全的茶品，獲獎的星級製茶廠以及「新北好茶」冬 茶美味，聯手與您相約品茶，尋找好茶安心與溫暖的秘密， 在疫情緩回下與冷冷的冬天來臨， 邀請大家訂購新北市好茶就趁現在。坪林區農會祭出團體訂購20台 斤以上文山包種茶比賽茶優良獎75折優惠(原價2,400元)， 訂購專線可洽02-2665-7229或上坪林區農會-台灣黃頁 商城(https://reurl.cc/kZLjyr)選購， 訂購星級好茶可洽鬍鬚茶園02-26656392、白青長製茶廠 02-26657279、正全製茶工廠02-26682161、 上林製茶廠02-26656946，好茶訊息可洽「 新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供